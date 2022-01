L’entraîneur que Ronaldo veut pour Cruzeiro

02/01/2022 à 20:12 CET

Le projet sportif de Ronaldo à Cruzeiro prend forme. Et après avoir impitoyablement retiré le balai, ce qui a conduit au limogeage de Vanderlei Luxemburg, que le « Phénomène » avait comme entraîneur au Real Madrid et à la Seleçao, le club de Belo Horizonte négocie pour fermer, au plus vite, son nouvel entraîneur : l’uruguayen Paulo Pezzolano, que cette dernière saison il a entraîné Pachuca, du Mexique.

Pezzolano, 38 ans, correspond au profil de l’entraîneur que Ronaldo recherche, qui vient d’acquérir 90% des actions de Cruzeiro : un jeune professionnel, avec un salaire selon la réalité du club qui est en Série B pour la troisième année consécutive et capable de travailler avec les catégories de base pour révéler les jeunes talents ,

Qui soutient la signature de Pezzolano est son ancien collègue de garde-robe Paulo André, qui sera le bras testamentaire de Ronaldo et homme fort du club céleste. L’entraîneur uruguayen, dans son stade de footballeur, a passé la saison 2009-10 à Majorque.Dans les prochains jours, il devrait clôturer l’incorporation de l’entraîneur, qui a d’autres offres de football sud-américain. Le fait que Ronaldo soit avec le Covid-19, ce qui l’a empêché de déménager à Belo Horizonte ce dimanche, ne retardera en rien le calendrier à mettre en place pour préparer un projet compétitif pour ce 2022, qui permet le retour de Cruzeiro en Série A de le Brasileirao.

L’entraîneur uruguayen est frappé de pouvoir vivre sa première expérience sur un banc brésilien, après avoir été entraîneur dans son pays (al Torque et Liverpool) et récemment au Mexique. Le oui définitif est attendu ces prochaines heures.