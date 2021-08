L’entraîneur Thomas Tuchel a souligné que les internationaux ne sont pas en mesure de jouer tout le match

10/08/2021 à 19h23 CEST

.

directeur de Chelsea, Thomas tuchel, Il a souligné lors de la conférence de presse précédant la Supercoupe d’Europe, qui affronte ce mercredi Villarreal à Belfast, que la plupart des internationaux de son effectif, qui ont participé cet été avec leurs équipes nationales, ne sont pas en mesure de tout jouer. la réunion et qui doit analyser s’ils peuvent contribuer davantage depuis le banc ou depuis le début.

“Certains internationaux pourraient jouer mais je ne pense pas qu’ils puissent le faire pendant 90 minutes, ils n’ont pas de rythme. Jouer une finale européenne avec seulement huit jours d’entraînement est trop tôt pour eux, il faut trouver un équilibre et ces qui jouent depuis plus de minutes. La pré-saison mérite de commencer et ensuite nous pourrons faire cinq changements même si je n’aime pas y penser avant », a-t-il expliqué.

“Certains joueurs (internationaux) pourraient débuter mais il faut voir qui pourrait avoir le plus d’influence sur le banc. C’est une finale et il ne s’agit pas de distribuer des minutes, puisque c’est le premier titre en jeu de la saison”, a-t-il souligné.

L’entraîneur allemand, qui a pris le relais à Chelsea en milieu de saison dernière et a pu les mener à remporter la Ligue des champions, a reconnu que sa première pré-saison à la tête de l’équipe londonienne a été difficile.

“Demain, nous atteignons la finale avec une équipe avec des joueurs qui peuvent jouer 45 minutes et d’autres qui ont fait toute la pré-saison et ont joué quatre matchs. C’est un groupe très différent physiquement. C’était un défi cette pré-saison avec le coronavirus et sans aucun pause pour l’Eurocup et l’America’s Cup, donc ça a été difficile”, a-t-il déclaré.

“C’est ainsi que nous sommes arrivés à ce match très important pour nous et qui est aussi une préparation pour une saison très longue et difficile, nous aurons des joueurs avec une meilleure forme physique plus tard”, a-t-il ajouté.

Tuchel esquivé les questions sur lui signature possible de l’attaquant belge Romelu lukaku et bien qu’il ait admis que le club travaille à renforcer l’équipe, il était heureux d’avoir pu conserver le groupe qui les a menés au succès la saison dernière.

Après l’apparition de l’entraîneur, les joueurs ont participé à la conférence de presse Antoine Rudiger Oui Mars Kovacic. L’international croate, ancien du Real Madrid, a déclaré qu’après avoir remporté la Ligue des champions “nous voulons continuer à gagner des titres et demain nous avons la première chance contre un très bon rival”

“Nous sommes une jeune équipe qui la saison dernière a montré son potentiel et nous voulons continuer de la même manière lors du premier tournoi de la saison”, a-t-il ajouté.

Dans la même veine, l’international allemand a déclaré que “la saison dernière a été un grand succès et nous voulons en tirer parti pour nous améliorer et cela commence demain en finale”, a-t-il conclu.