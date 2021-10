L’entrée confiante de Tangerine Dream dans une nouvelle décennie

Bien que Rêve de mandarinel’album de 1989, Lys sur la plage, a attiré une poignée d’éloges critiques, ils ont choisi de ne pas faire de tournée pour le soutenir. Cependant, lorsqu’Edgar Froese and Co. réapparut enfin sur scène, ce fut pour marquer une occasion historique : le concert unique que son groupe donna le 20 février 1990, serait le dernier spectacle qu’ils donneraient en Berlin. Cette nuit-là, trois mois après la chute du mur de Berlin, Froese and Co. a joué au Werner-Seelenbinder Halle de Berlin-Est, devant une foule réputée de plus de 10 000 personnes. Ils ont également saisi l’occasion, mettant tout en œuvre avec un ensemble émouvant de 19 chansons (dont cinq rappels) qui présentait le meilleur de Lily On The Beach, son prédécesseur. Course optique, ainsi que plusieurs sélections tirées de la bande originale du film acclamé Destination Berlin de 1989. Le décor était donc parfaitement planté pour leur premier album des années 90, Melrose.

De manière atypique, le groupe a joué avec un line-up étendu pour la fête de Berlin-Est. Après avoir été invité sur Lily On The Beach, le saxophoniste de jazz fusion Hubert Waldner est revenu pour remplir son rôle, et a été rejoint au deuxième sax par Linda Spa, originaire de Vienne de formation classique (initialement recrutée uniquement pour ce spectacle, elle est ensuite restée dans la ligne live du groupe – jusqu’en 1996).

Peut-être plus important encore, cependant, le fils d’Edgar Froese, Jerome (qui avait fourni la guitare solo expressive sur “Radio City” de Lily On the Beach), a fait ses débuts en tant que membre pleinement intégré de Tangerine Dream, passant de la guitare aux claviers tout au long du concert. Il est resté après, rejoignant Edgar et Paul Haslinger dans le studio de Melrose, sorti sous l’empreinte Private Music de Peter Baumann en octobre 1990.

Comme Haslinger et son prédécesseur, Johannes Schmoelling, Jerome a rapidement fait sentir sa présence sur l’album, composant plusieurs morceaux, dont le « Dolls In The Shadow » serré et adapté aux dancefloors ; la chanson titulaire douce et ondulante (qui présentait un autre camée révélateur du saxophoniste Hubert Waldner); et l’intrigant « Art Of Vision », qui portait même des échos de la mélancolie édifiante de New Order.

Ailleurs, Melrose a largement continué là où Lily On The Beach s’était arrêté, avec des entraînements tout instrumentaux évocateurs et exécutés en douceur tels que “Electric Lion” et “Desert Train” roulant comme sur des roulettes, et le “Three Bikes In The Sky” autrement planant ” étant exalté par l’un des solos de guitare les plus éloquents et les plus viscéraux d’Edgar Froese. Moins était plus pendant le dénouement du disque, cependant, avec le piano exquisément sincère de Haslinger encadrant le “Cool At Heart” par ailleurs largement sans fioritures et délicieusement sobre.

Toujours solide et inspiré par intermittence, Melrose a suggéré que Froese avait entre les mains l’étoffe d’une autre formation TD classique, mais malheureusement, ce n’était pas le cas. Avec un sentiment de déjà vu trop palpable, Paul Haslinger (comme Peter Baumann avant lui) a choisi de déménager en Amérique du Nord après la tournée britannique de l’automne 1990 du groupe (au cours de laquelle ils ont sorti l’EP pour la tournée, Oranges Don’t Dance) , laissant Froeses senior et junior pour enregistrer Rockoon de 1992 en duo pour Miramar, basé à Seattle.

