L’entrée de Fantom dans l’espace NFT en donne-t-elle une sur Ethereum

Après Polygon, Binance Smart Chain et Solana ont récemment gagné en puissance dans l’espace NFT. Ils sont maintenant rejoints par Fantom. Même si Fantom existe depuis un certain temps maintenant, cela a été l’une des plus grandes étapes de la chaîne, en termes de développement.

Alors maintenant, en regardant l’espace NFT et l’intérêt croissant, il semble qu’Ethereum soit peut-être dans une concurrence plus rude.

Fantom rejoint le gang

Hier, Fantom a lancé son marché NFT open source appelé Artion, qui comportait déjà des fonctionnalités vraiment attrayantes. Même si le lancement concerne la version bêta, c’est sa fonctionnalité qui la rend intéressante. Avec des coûts de transaction proches de zéro et une finalité instantanée, il facture également des frais très bas de seulement 10 FTM pour la frappe de NFT. Il s’est également associé à Chainlink pour les flux de prix.

Cependant, ce qui rend Fantom remarquable, c’est le pont Ethereum. Dans un futur proche, cette potentialité en ferait la première place de marché NFT inter-chaînes. Il permettra également le transfert de NFT entre les réseaux.

Même si le battage médiatique NFT a baissé, il fait encore assez chaud pour attirer l’attention. Au cours des 5 dernières semaines, les volumes d’échanges hebdomadaires sont passés de plus d’un milliard de dollars à moins de 100 millions de dollars.

Cependant, en raison de cette annonce, le prix de FTM a connu une hausse de 12,46 %, s’échangeant à 1,3 $ au moment de ce rapport. Et ce malgré le fait que la quasi-totalité du marché se négociait toujours dans le rouge.

Mais cette évolution ne doit pas être prise à la légère car même avec le manque de NFT, Fantom était toujours la 7ème plus grande chaîne DeFi. Cela était principalement dû à une forte participation. Même si le réseau n’avait que quelques 102 000 adresses, chaque adresse avait un solde moyen de 75 000 $.

Est-ce que cela défie Ethereum?

Il semble que oui. Les efforts de Fantom pour accroître la participation ont porté leurs fruits. Par exemple, le récent programme d’incitation proposé par Fantom a entraîné une augmentation de sa valeur totale bloquée (TVL) de plus de 71 %.

Son activité de développement, en général, a été assez forte et une vitesse élevée de 2 mois a indiqué que l’échange FTM a été assez actif.

Cependant, pour que l’entreprise NFT de Fantom réussisse, elle devra bientôt puiser dans l’espace GameFi. Étant donné que plus de 75 % de toutes les ventes et près de 95 % de toutes les transactions NFT proviennent de NFT de jeux, il est devenu un secteur important.

Quant à Ethereum, il a toujours une domination de 70% dans l’espace DeFi. Mais la concurrence s’accélère, et avec davantage de chaînes compatibles EVM avec des coûts et des frais d’émission inférieurs à venir, elles pourraient éloigner les gens d’Ethereum.