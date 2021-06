L’entrée de FuboTV dans les paris sportifs attire l’attention des investisseurs sur le câble ‘Bros’

FuboTV (NYSE :FUBO) est un service de remplacement de câble de bros, très riche en sports.

C’est un remplacement de câble. Il rivalise avec l’alphabet (NASDAQ :GOOGL) YouTube TV, Dish Networks’ (NASDAQ :PLAT) Sangle, ViacomCBS’ (NASDAQ :VIAC) Pluton, Walt Disney (NYSE :DIS) Hulu + Live TV, Warner-Discovery’s AT&T (NYSE :T) télévision et Philon, détenue par un ensemble de câblo-opérateurs.

Remarquez quelque chose à propos de cette liste? Un seul est indépendant : Fubo. Cela en fait une perle de grand prix, avec une capitalisation boursière de 4,5 milliards de dollars sur des revenus 2020 de seulement 217 millions de dollars. C’est une cible qui évolue rapidement, cependant. Au cours de son trimestre de mars, Fubo a réalisé un chiffre d’affaires de 119 millions de dollars. Dès la semaine prochaine, l’action FUBO rejoindra le Indice Russell 3000.

Il perd toujours de l’argent, mais ces pertes diminuent à mesure qu’il évolue.

Pourquoi acheter Fubo ?

Le haut débit et la montée en puissance des services dédiés comme Netflix (NASDAQ :NFLX) ont rendu le câble de streaming très attractif au cours des deux dernières années. Payez 65 $ par mois pour le câble de streaming au lieu de 150 $ pour la variété filaire et vous avez 85 $ pour acheter d’autres services de streaming ou mettre dans votre poche.

Fubo s’est d’abord appelé un «Netflix du sport» et sa gamme reste très sportive. Un forfait « Elite » de 80 $ par mois offre littéralement des dizaines de chaînes sportives nationales, régionales et espagnoles.

Fubo, qui est devenu public l’année dernière, n’est pas entièrement sans patrons. Comcast (NASDAQ :CMCSA), ViacomCBS et Walt Disney y détiennent tous des participations, acquises grâce aux droits de distribution. Comcast a pris une participation de 9,3% au début de cette année.

Le pitch de jeu pour FUBO Stock

Comme Groupe de diffusion Sinclair (NASDAQ :SBGI), qui a changé le nom de ses réseaux sportifs régionaux en de Bally pour se lancer dans les paris sportifs, Fubo mise également sur les joueurs pour la croissance.

Fubo a acheté une start-up basée à Chicago appelée Vigueur en janvier. Il prévoit de lancer une application de paris sportifs au quatrième trimestre.

Cela mettra Fubo en concurrence avec DraftRois (NASDAQ :DKNG), Divertissement Flutter (OTCMKTS :PDYPY) et l’industrie des casinos et des paris sportifs. Le service permettra aux joueurs de regarder et de parier directement depuis leur canapé, car cela deviendra légal. Récemment, il a ajouté un ancien Penn National Gaming (NASDAQ :PENN) membre du conseil d’administration de l’unité des paris sportifs.

Appel spécial des investisseurs

La croissance rapide et l’indépendance sont ce qui rend Fubo attrayant pour les investisseurs. Sinon, pourquoi payer 6 à 15 fois les revenus (selon la façon dont vous mesurez) pour une entreprise qui perd de l’argent avec un service me-too ?

C’est comme ça Partenaires Lightshed ont vu les choses en décembre dernier lorsqu’ils ont recommandé aux investisseurs de vendre l’action à découvert. Ils ont remarqué que la plupart de ses détenteurs de câblo-opérateurs avaient fait le point sur les droits de distribution et attendaient d’eux qu’ils vendent. Ceci, cependant, était avant le lancement de Fubo Gaming. Une courte compression subséquente a fait grimper le cours de l’action à 52 $ l’action en février. Shorts a ensuite pris le commandement en mai, envoyant le titre à 16 $. Il ouvre ce matin à environ 32 $.

Notre Luke Lango, cependant, a le voyant d’achat allumé. Il note que la plupart des consommateurs n’ont pas encore coupé le cordon, avec près de 65% d’entre eux recevant toujours leur téléviseur via le câble ou la radiodiffusion. Avec moins de 600 000 abonnés au premier trimestre, Fubo avait beaucoup de place pour se développer, a-t-il écrit, ce qui en fait le n ° 1 des actions de streaming à acheter.

La ligne de fond

Si vous achetez des actions Fubo aujourd’hui, vous vous attendez à une vente à emporter.

Comme avec Roku (NASDAQ :ROKU), avec son bâton de streaming, Fubo est un vairon parmi les requins. S’il a une meilleure façon de faire les choses, les géants qui traînent sur ces marchés le veulent.

Comcast est l’acheteur le plus probable, car ils entoureraient à la fois Roku et ViacomCBS. Avec une capitalisation boursière de 254 milliards de dollars et plus de 100 milliards de dollars de revenus annuels, Comcast pourrait également facilement acheter Fubo. Il plaiderait alors pour l’autorisation des autorités de la concurrence car il est « si petit » par rapport aux concurrents Pomme (NASDAQ :AAPL), Amazon (NASDAQ :AMZN) et Google.

Mais la plupart des accords devraient être amicaux. Roku et ViacomCBS ont tous deux des structures à double partage, donnant à la direction un contrôle absolu. C’est pourquoi seulement WarnerMedia a été vendu ces dernières années, et cela à plusieurs reprises.

Pourtant, toute offre de Comcast déclencherait probablement une guerre d’enchères. Si vous voulez être un arbitragiste, c’est le moment de vous lancer.

À la date de publication, Dana Blankenhorn occupait des positions LONGUEs dans AMZN et AAPL. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.