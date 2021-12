L’entrée de l’équipe de F1 « ferait des merveilles pour notre marque »

Michael Andretti poursuit toujours une entrée en Formule 1 après sa tentative infructueuse d’acheter Sauber, qualifiant la série de « l’expérience de course ultime ».

Le champion d’IndyCar et ancien pilote de F1 de 59 ans a déclaré qu’il était « à 48 heures » de conclure un accord plus tôt cette année pour acheter l’équipe qui gère l’entrée de marque Alfa Romeo dans le championnat du monde. Il avait déjà fait une offre pour reprendre Force India lors de son entrée en fonction en 2018. L’équipe a été vendue à Lawrence Stroll et concourt désormais sous le nom d’Aston Martin.

Andretti dirige des équipes en IndyCar, Formule E et Extreme E, mais il a déclaré à la Racer/Epartrade Online Race Industry Week qu’un passage en Formule 1 l’attirait toujours. « C’est la plus grande série de courses au monde et je pense que cela pourrait faire des merveilles pour notre marque », a-t-il déclaré.

« À l’international évidemment, nous sommes avec la Formule E et l’Extrême E. Faire de la Formule 1 est le nec plus ultra. J’ai toujours eu de l’intérêt pour ça.

Cependant, comme les nouveaux entrants dans les équipes doivent, à partir de cette année, payer des frais anti-dilution de 200 millions de dollars et qu’il y a peu d’opportunités d’acheter l’une des équipes existantes, Andretti a admis que les opportunités pour lui d’entrer dans la série étaient rares.

« C’était vraiment, vraiment décevant que [the Sauber] l’accord n’a pas abouti », a-t-il déclaré. «Nous étions littéralement à 48 heures de conclure l’affaire à ce moment-là, comme nous le pensions.

« J’aimerais toujours beaucoup le faire, les opportunités se font de moins en moins, les équipes ne sont pas vraiment à vendre en ce moment. Nous devons voir ce qui se passera dans le futur.

« Il y a toujours de l’intérêt. J’adore la F1, c’est l’expérience de course ultime, et pour notre marque, ce serait tout simplement énorme, cela nous amène au plus haut niveau auquel vous pouvez être. »

