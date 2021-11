L’entrée sombre et exaltante des Rolling Stones en 1983

Le 7 novembre 1983, la fiche d’enregistrement de les pierres qui roulent atteint 17 albums studio au Royaume-Uni en 19 ans. Aux États-Unis, avec leur calendrier de sortie légèrement différent au début, c’était 19 sur 19. Quelques jours après le premier single aventureux et exaltant « Undercover Of The Night », les Stones ont dévoilé leur nouveau À l’abri ensemble.

Écoutez Undercover dès maintenant.

La suite de Tattoo You de 1981 a été enregistrée en deux blocs de temps en studio avec le coproducteur Chris Kimsey : à la fin de 1982 aux studios EMI à Paris, et du printemps à l’été 83 à Compass Point à Nassau, aux Bahamas. . Undercover est sorti au Royaume-Uni le même jour que les nouveaux albums de tout le monde, d’Adam Ant à Steve Hackett – et, ironiquement, par Was (Not Was), dont le co-fondateur Don Was deviendrait plus tard un producteur de confiance des Stones.

L’album se composait de dix nouveaux Jagger-Richard compositions, beaucoup d’entre elles avec une atmosphère sombre et énervée qui a ensuite été vue dans certains quartiers pour refléter les tensions dans la relation des auteurs-compositeurs. Quoi qu’il en soit, « Undercover Of The Night » reste l’un des grands singles « plus tard » des Rolling Stones, avec des paroles créées par Jagger abordant la corruption politique de l’époque en Amérique du Sud.

« Je ne dis pas que je l’ai piqué », a écrit Mick dans les notes de pochette de la compilation Jump Back de 1993, « mais cette chanson a été fortement influencée par Cities Of The Red Night de William Burroughs, un roman à roue libre sur la politique et la sexualité. répression. Il combine un certain nombre de références différentes à ce qui se passait en Argentine et au Chili. Keith Richards a ajouté: « Mick avait celui-ci tout tracé, je viens de jouer dessus. Il y avait beaucoup plus de superpositions sur la piste parce qu’il y avait beaucoup plus de séparation dans la façon dont nous enregistrions à l’époque.

Outre les cinq membres des Stones, Undercover a également présenté des contributions du saxophoniste David Sanborn, des notables du reggae Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, et la dernière apparition sur un album studio des Stones, avant sa mort en 1985, de leur road manager bien-aimé Ian » Stu » Stewart. L’album a rencontré une réponse solide, même si son « simple » sommet n ° 4 aux États-Unis a battu une série de huit studios n ° 1 d’affilée là-bas.

Achetez le coffret 15LP Rolling Stones The Studio Albums Vinyl Collection 1971-2016, qui comprend Undercover.