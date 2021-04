L’Entregu gagne 1-3 dans le fief d’Ud Llanera

04/04/2021 à 23:35 CEST

le L’Entregu a pris un bon départ dans la deuxième phase de la troisième division, grâce à une victoire à domicile pour le Llanera par 1-3 dans le match disputé dimanche dans le Champ Pepe Quimarán. Avec ce résultat, l’équipe de Sanmartiniego est première avec 43 points à la fin du duel et le Vous Llanera quatrième avec 38 points dans le casier après le match.

Le jeu a commencé de manière imbattable pour l’équipe de Sanmartiniego, qui a créé la lumière avec un but de Traoré quelques minutes après le coup de sifflet d’ouverture, à la minute 3. Par la suite, une nouvelle occasion a augmenté le score des visiteurs au moyen d’un but de Nuño à 35 minutes qu’il a établi le 0-2 en faveur de L’Entregu. Mais plus tard, le Vous Llanera s’est approché du tableau de bord grâce à un peu de Mundaka à la limite de la fin, à 45, terminant ainsi la première partie avec le résultat de 1-2.

La seconde mi-temps a commencé de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un nouvel objectif de Nuño, réalisant ainsi un doublé en 52 minutes. Enfin, l’affrontement s’est terminé par un 1-3 au tableau de bord.

Avec ce résultat, le Llanera reste avec 38 points et le L’Entregu il monte à 43 points.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le Vous Llanera jouera son match contre lui Llanes à domicile. Pour sa part, L’Entregu jouera à domicile son match contre lui Real Aviles.

Fiche techniqueVous Llanera:García, Marcos, Viti, Pablo Pantiga, Félix Quero, Dani González, Martín, Omar, Mundaka, Javi Sánchez et MatíasL´Entregu:Alberto, Yosu Camporro, Nuño, Santi, Álex García, Traore, Imanol, Pascual, Cissé, Javi Gutiérrez et Noé F.Stade:Champ Pepe QuimaránButs:Traoré (0-1, min. 3), Nuño (0-2, min. 35), Mundaka (1-2, min. 45) et Nuño (1-3, min. 52)