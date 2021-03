L’Entregu prend les trois points après avoir battu le Club Siero à domicile (7-0)

29/03/2021 à 22:48 CEST

le L’Entregu a battu le Club Siero lors de la dernière réunion tenue dans le Nouveau Nalón, qui s’est terminé par un score de 7-0. le L’Entregu est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre Llanes. De la part de l’équipe visiteuse, le Club Siero a dû se contenter d’un nul nul contre le Tuilla. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée leader de la première phase de la troisième division, tandis que le Club Siero classé neuvième à la fin du match.

Bon début de match pour l’équipe locale, qui a débuté au Nouveau Nalón avec un peu de Javi gutierrez quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 3, mettant ainsi fin à la première période avec un résultat de 1-0.

Après la moitié du match, dans la seconde moitié est venu le but de l’équipe de Sanmartiniego, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce au but de Yosu Camporro à 66 minutes. Après une nouvelle pièce, le score du L’Entregu, en augmentant les distances grâce à un objectif de Imanol à 67 minutes. Plus tard, une nouvelle occasion a augmenté le score des locaux grâce à un objectif de Cissé à 72 minutes qui a établi le 4-0 en faveur de la L’Entregu. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale avec un objectif de Traoré à la 83e minute, permettant le 5-0. Après cela, les locaux ont à nouveau marqué avec un double but de Cissé à la minute 84 pour établir 6-0 pour le L’Entregu. Plus tard, il a écrit le L’Entregu, qui s’est distancé grâce à l’objectif de Sanchez juste avant le coup de sifflet final, en particulier dans le 90, concluant le duel avec le score de 7-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du L’Entregu a donné accès à John Steven, Cissé, Ricky Vaca, Carcedo Oui Sanchez pour Noah F., Juanin, Javi gutierrez, Imanol Oui Yosu Camporro, Pendant ce temps, il Club Siero a donné accès à Nelson, oscar, Préserver Oui Ballina pour Alex White, Matthew Gon, Jean Alex Oui Anton.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs avec un carton jaune, deux pour les locaux et un pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Noah F. et Imanol et par les visiteurs de Pellitero.

Avec 40 points, le L’Entregu de Marcos Suarez continue en tant que chef de la première phase de la troisième division, occupant un poste d’accès à la deuxième phase pour la deuxième division RFEF, tandis que le groupe dirigé par José Luis Egüen il a été placé à la neuvième place avec 15 points, en position d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF.

Fiche techniqueL´Entregu:Alberto, Nuño, Traoré, Noé F. (Juan Steven, min.46), Álex García, Pascual, Juanín (Cissé, min.71), Santi, Imanol (Carcedo, min.75), Yosu Camporro (Sánchez, min. 75) et Javi Gutiérrez (Ricky Vaca, min 71)Club Siero:Hortal, Guille, Patón, Pablo González, Pellitero, Mateo Gon (Oscar, min.56), Vázquez, John Alex (Coto, min.56), Antón (Ballina, min.72), Alex Blanco (Nelson, min.56) ) et CifuentesStade:Nouveau NalónButs:Javi Gutiérrez (1-0, min.3), Yosu Camporro (2-0, min.66), Imanol (3-0, min.67), Cissé (4-0, min.72), Traoré (5- 0, min.83), Cissé (6-0, min.84) et Sánchez (7-0, min.90)