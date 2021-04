L’entremetteur des relations LGBTQ entre dans l’histoire comme le premier de l’industrie: TheGrio ⋆ .

Glace Amari savait dès son plus jeune âge qu’il était doué pour connecter les gens.

«Toute ma vie, j’ai été un connecteur. Même quand j’étais plus jeune dans les fêtes, je savais qui inviter, qui m’asseoir l’un à côté de l’autre, qui deviendraient de très bons amis », dit-il à theGrio.

Ice, le «Prince of Hearts» autoproclamé, est un coach relationnel et entremetteur noir qui se concentre sur la connexion des hommes gays noirs. Selon le Matchmaking Institute, Ice est le premier entremetteur certifié gay noir de toute l’industrie.

«Cela a été une surprise pour moi», a déclaré Ice. «Je ne pouvais pas comprendre qu’il n’y avait pas d’autres coachs relationnels qui n’étaient pas également certifiés comme entremetteurs dans la communauté noire.

Ce titre unique a conduit Ice à porter une couronne dans le cadre de son personnage de «Prince of Hearts». «Je porte ceci pour rappeler de ne pas prendre l’amour si au sérieux, de jouer et de passer un bon moment parce que nous serons toujours les plus engagés et les plus fascinants lorsque nous serons dans cet état de jeu passionné», dit-il.

Amari Ice (Crédit: Fletch Studios @fletchstudios)

La couronne peut être pour le spectacle, mais elle vient avec des résultats car il utilise son expertise en psychologie de la personnalité, en communication et en relations interpersonnelles pour aider les hommes à trouver des résultats durables dans l’amour et la vie. Depuis le lancement de son entreprise Amari Means Love, il a aidé plus de 500 hommes à réussir dans les rencontres, l’amour et la vie.

«J’ai toujours été intéressé par les gens. J’ai étudié la communication et la psychologie à l’école, cela me semblait être la progression naturelle pour entrer dans ce domaine de travail », explique Ice.

Malgré la pandémie, le travail se développe pour Ice. Il dit que 2020 a été sa meilleure année à ce jour et que les célibataires étaient impatients d’explorer davantage les rencontres. «La plupart de mes clients ont prospéré au cours de l’année dernière parce que nous avons continué notre coaching relationnel», explique-t-il. Sa philosophie de coaching l’a aidé à découvrir son processus de relations en 12 étapes qu’il a décrit dans son best-seller international, Lasting Love at Last: The Gay Guide to Attracting the Relationship of Your Dreams.

«Notre culture nous oblige à croire que l’amour est supposé être cette chose magique qui nous trouve, et bien que ce soit définitivement magique, ce n’est pas un conte de fées», dit Ice.

Conte de fées ou pas, 2020 a été l’une des périodes les plus occupées pour les applications de rencontres, telles que Tinder et Bumble, qui ont signalé une augmentation de 19 à 26% de l’expérience utilisateur sur leurs applications. Par exemple, résident de Seattle Don Champion (qui n’a pas été coaché ​​par Ice) a rencontré son désormais petit ami Greg San Nicolas sur Tinder en juin 2020.

Fourni par Don Champion

Les deux ont forgé une relation au milieu de la pandémie et le timing, selon les deux, était quelque chose de destin. «Je me souviens que mon souhait du réveillon du Nouvel An pour 2020 était de rencontrer un gars, puis le monde a explosé et je me suis dit: ‘Oh, génial.’ Je ne savais pas que je rencontrerais mon gars quelques mois plus tard », déclare Champion.

«Avoir la compagnie de Don pendant la pandémie a été formidable. Je pense que cela nous a obligés à vraiment nous connaître plus profondément parce que nous ne pouvions pas faire les choses habituelles comme aller au cinéma ou au restaurant, etc. Nous avons fait des randonnées à la place et avons commandé de la nourriture à la maison ou cuisiné. Cela nous a vraiment aidés à créer des liens », a répondu San Nicolas.

Champion et San Nicolas ont réussi à trouver l’amour malgré les défis de la pandémie. Ice, pour sa part, a un conseil pour les célibataires qui pourraient être sur la scène des rencontres et se demander comment le faire fonctionner: ne pas le prendre si au sérieux.

«Le rire est ce qui fera que tout fonctionne», dit Ice.

Kelsey Minor, theGrio.com

Kelsey Minor est un écrivain indépendant deux fois primé aux Emmy et basé à New York. Vous pouvez retrouver son travail sur Twitter @theKELSEYminor.

