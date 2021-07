L’entreposage attire un record de 5 500 crores de roupies de la part des investisseurs au deuxième trimestre 2021

in

Le cabinet de conseil a attribué l’augmentation de l’entreposage à la transition croissante vers les achats en ligne, des achats facultatifs aux produits de première nécessité. “De grands fonds mondiaux ont investi auprès de développeurs et d’opérateurs d’entrepôts, car l’échelle et l’empreinte régionale sont des différenciateurs clés dans le secteur”, a-t-il déclaré.

L’entreposage et la logistique sont devenus la classe d’actifs immobiliers préférée des investisseurs institutionnels, dépassant pour la première fois le segment des bureaux commerciaux préféré de tous les temps entre avril et juin 2021. Le segment a attiré un record de 743 millions de dollars (plus de Rs 5 500 crore) d’investissements, représentant plus de la moitié des 1,36 milliard de dollars attirés au cours du deuxième trimestre.

La vague d’investissements dans l’entreposage a contribué à attirer 1,36 milliard de dollars (plus de 10 100 crores de roupies) sur le marché immobilier commercial indien au cours du deuxième trimestre 2021, ce qui en fait le deuxième trimestre le plus actif des cinq dernières années. Sur le total, l’entreposage représentait 55%, suivi de 20% dans le commerce de détail, 17% dans le bureau et 8% dans le résidentiel, a déclaré JLL India.

Les données suggèrent qu’entre 2005-16, l’entreposage et la logistique ont attiré environ 100 millions de dollars. Il y a eu quelques autres transactions, qui n’ont pas été signalées publiquement en raison de coentreprises ou d’accords conclus par des plateformes d’investissement. Cependant, après l’introduction de la taxe sur les produits et services (TPS) en 2017, le segment a connu une croissance exponentielle. Entre 2017 et le premier semestre 2021, il a attiré un montant record de 2,14 milliards de dollars, soit environ Rs 16 000 crore.

Les investissements d’avril à juin 2021 sont les plus élevés reçus par le segment au cours d’un trimestre d’une année civile depuis 2005, ce qui est principalement attribuable à l’accord de 700 millions de dollars avec Blackstone. En mai, Blackstone a annoncé l’acquisition d’Embassy Industrial Parks, une coentreprise de Warburg Pincus et Embassy qui contrôle 22 millions de pieds carrés d’entrepôts de catégorie A dans les principaux centres industriels, notamment Bangalore et Delhi.

Par ailleurs, 2021 a marqué la montée en puissance des secteurs défensifs dans l’immobilier comme l’entreposage & la logistique et les centres de données.

Le chef de pays de JLL India, Radha Dhir, a déclaré que le premier semestre de 2021 avait vu des investissements de 2,7 milliards de dollars dans l’immobilier, soit 53% du total des investissements en 2020. du monde post-pandémique. Cela a conduit à une réévaluation des risques et les allocations d’actifs ont connu un changement ultérieur au deuxième trimestre 2021 », a-t-elle déclaré.

Bien que l’impact économique créé par la deuxième vague entraînera un ralentissement de la croissance en 2021, les investissements dans l’immobilier devraient rester solides tout au long de l’année. Les secteurs défensifs comme l’entreposage et les centres de données sont susceptibles de gagner le devant de la scène, tandis que les actifs de bureau gagneront en intérêt avec une plus grande visibilité sur le travail des tendances de bureau, a déclaré JLL India.

