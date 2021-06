L’entrepreneur a écrit une note à Georgia Sec. d’État sur les questions électorales dans le comté de Fulton – RedState ⋆ 10z viral

Le site de John Solomon « Just The News » a obtenu ce qui serait un mémorandum de 29 pages préparé par une entreprise d’Atlanta appelée « Seven Hills Strategies » (SHS) qui a identifié – en temps réel – les problèmes observés par les représentants de l’entreprise comme il a fourni un soutien logistique aux travailleurs électoraux du comté de Fulton le jour des élections 2020 et les jours suivants. Le mémo est rédigé sous la forme d’une chronologie des événements et des observations au fur et à mesure qu’ils se sont produits, disposés dans l’ordre chronologique, avec la date et l’heure des événements décrits.

Cette histoire va, par nécessité, être un travail de délit de fuite, car je ne suis pas en mesure de capturer pleinement la totalité du contenu du mémo ici. RedState en a également parlé ici vendredi.

Permettez-moi de commencer par cette mise en garde : je ne peux garantir l’authenticité de ce document. Cela m’a surpris – pour le moins que ce soit – que ce document existe, mais qu’il soit resté secret pendant si longtemps. En attendant que sa provenance soit mieux connue, et que l’on en sache plus sur l’entreprise qui l’a créée, je dirais qu’on s’intéresse à son contenu, mais ne l’adoptons pas sans critique sans plus d’informations sur sa provenance.

Cela pourrait en quelque sorte expliquer le changement d’attitude reflété par le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger il y a deux semaines, lorsque le juge du comté de Henry a accordé pour la première fois la requête dans un procès demandant un audit de l’élection pour permettre un examen des copies du comté de Fulton. bulletins de vote par correspondance.

“Dès le premier jour, j’ai encouragé les Géorgiens ayant des préoccupations légitimes concernant les élections dans leurs comtés à poursuivre ces revendications par des voies légales”, a déclaré Raffensperger. « Le comté de Fulton a une longue histoire de mauvaise gestion électorale qui a naturellement affaibli la confiance des électeurs dans son système. Permettre cet audit offre une autre couche de transparence et d’engagement citoyen.

Si ses commentaires avaient été faits au lendemain de la publication de ce mémorandum, le langage n’aurait pas été très différent. Le mémorandum semble être un enregistrement documentaire du genre de « longue histoire de mauvaise gestion des élections » à laquelle Raffensperger a fait référence.

Voici quelques faits saillants, car ils se rapportent à d’autres problèmes d’intégrité électorale qui se sont posés en relation avec le comté de Fulton au cours des 6 derniers mois.

Au cours de la soirée du 2 novembre, un représentant de SHS a visité l’endroit où le comté de Fulton a organisé et distribué les « blocs-notes » et d’autres documents électoraux pour chaque circonscription. Les « blocs de vote » étaient le système électronique permettant d’enregistrer les électeurs et de confirmer leur inscription dans cette circonscription particulière.

21 h 04 – Rick travaille dur pour réinitialiser les blocs de scrutin pour l’enceinte SC11 qui n’a reçu qu’un des deux sacs de blocs de scrutin malgré le fait que le système de l’entrepôt a montré que

les deux avaient été sortis de l’entrepôt et étaient en route. De nombreux sacs de blocs-notes et d’autres documents électoraux n’ont pas encore été emballés et les documents ne correspondent pas (par exemple, JC09). On m’avait déjà dit que le chaos était

causé par une compagnie maritime appelant ce matin et annulant leur livraison, mais ce n’est clairement pas la seule cause de la confusion. Fulton n’a pas préparé son envoi

même s’ils avaient quelqu’un pour l’expédier. 22h05 – Je parle avec Johnny Harris, qui dit que tout ce chaos avec les blocs de sondage a été causé par l’obtention d’un dossier défectueux du bureau du secrétaire d’État qui n’a marqué/retiré personne qui avait voté lors du vote anticipé, donc ils ont été devoir les mettre à jour jusqu’à maintenant au lieu de samedi. Couru par Ryan et Jordan, alors dites “facile à réfuter”. Le problème constant est qu’il n’y a pas de paperasserie de bureau de vote pour correspondre aux cas pleins/chargés. SS15 mis de côté pour être ramassé, mais était étrangement léger. L’ouvrir a révélé qu’il était vide. Il n’a jamais été rempli, alors ils installent l’enceinte maintenant. Cela ressemble à un problème de formation/systèmes

Ensuite, le mémo couvrait les observations des représentants de SHS à State Farm Arena, où le comté de Fulton a localisé son opération pour numériser / compter les bulletins de vote des absents, envoyés par la poste.

Trop de bulletins de vote pour des urnes noires sécurisées. Ils les déplacent de Pryor St. dans des bacs roulants 2k à la fois. Cela ressemble à une énorme chaîne de garde

problème. Je crois comprendre que les bulletins de vote sont censés être déplacés dans des boîtes numérotées et scellées pour les protéger ~ 19h00 – Le personnel travaille clairement plus dur maintenant que Ralph est ici – pendant une grande partie de mon temps ici, tout le monde plaisantait, prenait des pauses et traînait sans aucun sens de

urgence. Maintenant, je commence à réaliser que la nuit va être longue après le discours d’encouragement de Ralph que le reste doit être terminé d’ici 17 heures demain Besoin d’un autre 15-20k ce soir (“Donnez-moi trois bonnes heures de travail) pour qu’ils puissent atteindre 100k.

Après que les médias eurent rapporté que la tabulation dans le comté de Fulton avait cessé de compter pour la nuit du 3 novembre, un représentant de SHS a rapporté :

23h30 – Au milieu des informations des nouvelles locales selon lesquelles les lumières sont éteintes et le personnel est parti, je me dirige vers la ferme d’État. 23h52 J’arrive à la State Farm Arena et signale à Ryan Germany et au secrétaire adjoint Jordan Fuchs que leur personnel scanne toujours les cinq scanners. « Les médias ont fait leurs valises lorsque j’ai libéré tout le personnel qui ouvrait et triait les bulletins de vote », m’a dit Shaye. Les scanners ont fonctionné pour effacer ce qui avait été traité ce jour-là au lieu d’interrompre le flux de traitement pour sécuriser les bulletins de vote avant de partir. Leur objectif est d’atteindre les 100 km de Ralph d’ici la fin de la nuit. Les scanners se bloquent plus fréquemment en raison de leur utilisation intensive. (j’apprends plus tard qu’ils ne sont pas construits pour ce nombre de scans par jour) 01h12 – J’arrive à l’entrepôt pour vérifier que les documents du jour du scrutin ont été collectés correctement. À mon arrivée, je vois Rick et d’autres dirigeants de Fulton parcourir un chariot postal. On me dit qu'”ils font une dernière vérification pour s’assurer que tout a été enregistré” à passer d’une pile à l’autre mais Tia, qui faisait l’admission, est introuvable pour me donner les chiffres définitifs. On me dit (cryptiquement) qu’elle n’est pas disponible parce qu’elle « fait face à un problème ». Ils tirent des flashes compacts (CF) à un gestionnaire de sondages mettent un Mobile 2 CF dans le slot Mobile 1 CF, ce qui crée de la confusion maintenant. Les gens parlent d’un problème de “master bus”

pour les sauvegardes, ce qui semble être à l’origine de la confusion. 01h48 – Tia revient et me dit que 252 circonscriptions ont été saisies et que trois sont toujours en fuite.

Reprenant dans l’après-midi du 4 novembre, le représentant de SHS a enregistré ce qui suit :

14h00 – Retour du déjeuner pour apprendre que les 2 800 bulletins de vote restants des boîtes de dépôt d’hier soir ont été livrés. On me dit que tous les bulletins de vote par correspondance (à part UOCAVA) sont ici maintenant. Encore une fois, cet envoi est arrivé dans des chariots postaux au lieu de bacs de vote noirs – problèmes de chaîne de possession.

Ce n’est qu’à mi-chemin du mémorandum. Une grande partie du reste détaille les problèmes logistiques constants rencontrés par le comté de Fulton simplement en raison du volume massif de bulletins de vote postés qui ont été utilisés, en raison des modifications apportées à la loi électorale de Géorgie en raison des préoccupations liées au COVID.

Les entrées qui suivent font référence à plusieurs reprises au manque de personnel, à la fatigue du personnel, aux erreurs commises, etc. Cela semble être une combinaison d’incompétence et d’un premier processus électoral où les bulletins de vote envoyés par la poste traités selon les nouvelles règles étaient un nombre exponentiellement plus grand que n’importe quel autre nombre de bulletins de vote postés jamais traités auparavant, et le résultat de l’élection a été décidé par le dépouillement des bulletins de vote postés.

Le mémorandum est un élément de preuve essentiel montrant pourquoi la législature géorgienne a eu raison d’annuler bon nombre des modifications apportées aux lois électorales menant au cycle électoral de 2020 et de ramener le processus de vote au système antérieur qui n’a pas créé les types de confusion et d’erreurs qui sont reflétés.