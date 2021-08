L’entrepreneur Blockchain Mykola Udianskyi a vendu la bourse LocalTrade et s’est concentré sur le développement de deux bourses réglementées en Angleterre et en Autriche

En 2021, le magazine Forbes a publié un classement des 100 personnes les plus riches d’Ukraine et la 59e place a été prise par l’entrepreneur crypto de Kharkov, Mykola Udianskyi. Sa fortune selon le magazine est estimée à 180 millions de dollars. Il a été l’un des premiers investisseurs en crypto dans la CEI et il est aujourd’hui le fondateur de la holding numérique Ehold, du fork Bitcoin Ultimatum et de nombreux autres projets.

Pour rappel, Mykola a acquis LocalTrade en septembre 2020 après la vente de la bourse Coinsbit en novembre 2019. Initialement, il était prévu de transférer LocalTrade sous la juridiction du Monténégro et de le réaffecter aux transactions à terme et de gré à gré, mais plus tard l’entrepreneur a annoncé la vente de la plateforme de trading. Mykola Udianskyi a décidé de se consacrer à d’autres projets : il s’est concentré sur la création d’échanges réglementés au Royaume-Uni et en Autriche. L’équipe de l’entrepreneur travaille sur le lancement de quatre nouveaux échanges en Angleterre et les Émirats arabes unis, l’Ukraine et le Monténégro sont les prochains en ligne cette année. De plus, il a récemment lancé la seule bourse réglementée disponible en Inde.

Actuellement, la société de Mykola travaille également à la création d’une banque numérique, dont la principale caractéristique est le support simultané des crypto-monnaies et leur intégration avec le système bancaire traditionnel. Le projet vise la mise en œuvre de fonctionnalités innovantes qui rendront les calculs quotidiens en crypto-monnaie aussi simples qu’aujourd’hui via fiat.

La banque numérique est l’un des domaines de développement les plus importants de l’industrie de la crypto-monnaie. Réussir dans ce domaine combinera les pièces numériques avec les opérations bancaires conventionnelles, ce qui à son tour effacera la frontière entre les monnaies fiduciaires et les cryptomonnaies.

Nouvelle équipe et sous-traitants LocalTrade

La nouvelle direction de Local Trade s’est engagée à transformer la blockchain et la finance numérique en notions compréhensibles et à révolutionner ce domaine. Le chef de l’entreprise est le PDG Aaron Levi Yahal. Le nouveau top manager possède une vaste expérience dans le marketing et a soutenu de nombreux projets financiers et de crypto-monnaie. Ses nombreuses années de pratique nous ont prouvé que les projets sur lesquels Aaron avait la main ont tous abouti à d’excellents résultats. Le plus célèbre est peut-être PureFi, où il occupe le poste de RegTech Strategist. Il s’agit d’un protocole unique (sans équivalent sur le marché) qui permet d’implémenter les technologies AML dans DeFi.

Alexandra Buimister est la directrice de l’exploitation de la bourse. Alexandra a un portefeuille très riche : elle a une expérience internationale dans les secteurs de la fintech et de la finance, de plus, elle est la fondatrice de services bancaires alternatifs. Alexandra a de l’expérience à des postes de direction dans de nombreuses marques mondiales : BCA Research (Euromoney PLC), Forbes Lettonie & Finlande, Supreme Group, etc.

L’équipe d’Aaron a des plans ambitieux pour l’avenir de la bourse LocalTrade. Pour les mettre en œuvre, il s’est tourné vers les sous-traitants éprouvés de SPACE IT Blockchain. Ce dernier est une entreprise informatique de premier plan des Émirats arabes unis.

Le PDG de LocalTrade est confiant dans l’exécution de haute qualité de la composante technique de ses propres idées puisqu’il a déjà utilisé les services de SPACE IT Blockchain à plusieurs reprises et sait par sa propre expérience quelles normes élevées sont fixées au sein de l’entreprise.

Comment tirer le meilleur parti de DeFi ?

Selon la direction de l’entreprise, ils prévoient non seulement de mettre à niveau la plate-forme, mais ils souhaitent également créer un produit fondamentalement nouveau, sans égal dans le monde. La réaction de la communauté à cette nouvelle est extrêmement positive, les commerçants ont hâte de tester le produit mis à jour.

Tout d’abord, l’équipe se concentrera sur la sécurité et la convivialité de la plate-forme mise à jour. Ils ont l’intention de développer l’industrie FinTech, ainsi que d’intégrer les capacités DeFi qui résoudront les problèmes existants grâce à la technologie blockchain.

La mise en œuvre de DeFi supprime complètement les intermédiaires de l’équation et met à leur place des contrats intelligents, qui, à leur tour, créent des protocoles de confiance. En fait, la finance décentralisée élimine presque complètement le risque de perdre des fonds en raison d’activités frauduleuses, puisque l’utilisateur effectue toutes les transactions financières via son portefeuille personnel, dont les clés privées sont uniquement avec lui.

Le boom de la finance décentralisée a eu lieu à l’été 2020. L’effervescence dans ce domaine a provoqué une énorme augmentation des prix de certains actifs : le jeton DeFi YFI est devenu le détenteur du record absolu, qui a été multiplié par 1280. Par conséquent, cette branche de l’économie numérique est l’une des plus prometteuses et des plus importantes du moment.

Bien que le sujet DeFi ait plus d’un an, il est encore assez difficile à comprendre, en particulier pour les nouveaux investisseurs en crypto. Sur Internet, il existe un grand nombre de propositions d’investissement dans de nombreux projets DeFi. Cependant, le problème est que l’écrasante majorité des acteurs du marché ne peut pas procéder à une analyse objective de chacun d’eux.

Afin que les investisseurs non professionnels puissent investir en toute sécurité dans ce secteur, LocalTrade crée un autre produit – Marketplace. Seuls les projets DeFi vérifiés seront inclus ici, et les utilisateurs pourront y investir sans restrictions.

Lancement de DEX

Vers la fin de l’été et le début de l’automne 2021, la direction de LocalTrade prévoit de lancer une bourse décentralisée (DEX). La différence fondamentale entre ce service et ses homologues centralisés est la sécurité et la garantie d’un anonymat complet.

Le fait est que DEX ne collecte ni ne stocke aucune donnée utilisateur sur ses serveurs (adresses IP, fuseau horaire, données de résolution d’écran et autres impressions numériques). Sur les échanges décentralisés, il n’est pas nécessaire de passer par le processus d’enregistrement, encore moins de vérification (KYC / AML). Et, plus important encore, DEX ne stocke pas les fonds des utilisateurs dans leurs portefeuilles, les clients sont donc les propriétaires légitimes de leurs actifs.

Inconvénients du DEX

Malgré les nombreux aspects positifs, les échanges décentralisés présentent également un certain nombre d’inconvénients. La principale faiblesse de DEX est peut-être la petite sélection de paires de trading et le manque de liquidité nécessaire dans les jetons les moins populaires.

Les teneurs de marché et les pools de liquidités sont responsables de la négociation de crypto-monnaies sur des bourses décentralisées. Afin d’ajouter une nouvelle paire de trading à l’échange, vous devez créer un contrat de pool intelligent et y verrouiller une certaine quantité d’un actif qui fournit des liquidités.

Les contrats intelligents non optimisés entraînent divers inconvénients :

long temps de traitement des transactions, commissions élevées, probabilité accrue d’annuler la transaction sans remboursement par gwey (s’applique à DEX sur Ethereum).

Résoudre le problème des contrats intelligents sous-optimaux de LocalTrade

L’équipe LocalTrade a l’intention d’éliminer cette lacune, pour cela, elle a décidé d’utiliser le modèle du carnet de commandes. Avec son aide, il sera possible d’ajouter de nouvelles paires de trading sans avoir besoin d’enregistrer un contrat intelligent séparé pour cela à chaque fois.

Pour la création du protocole DEX, l’équipe de LocalTrade s’est concentrée sur l’optimisation des contrats intelligents, à savoir l’augmentation de la vitesse de travail tout en réduisant les frais de commission. Dans un avenir proche, les performances seront considérablement améliorées grâce au reformatage de l’architecture du système basée sur la couche-2.

Perte sur le parcours à des volumes élevés

Un autre problème qui inquiète les commerçants est le changement important du taux lors du traitement de gros volumes. LocalTrade a également une solution à ce problème : les traders définiront désormais eux-mêmes la fourchette de prix maximale autorisée.

Tout ce qui précède ressemblait à un conte de fées il y a tout juste un an, mais maintenant c’est déjà une perspective pour un avenir proche. Si vous regardez le passé d’Aaron et suivez le développement ultérieur de ses projets, alors nous pouvons affirmer avec certitude que les changements grandioses de LocalTrade dont il parle ne sont qu’une question de temps. Nous devons juste être patients et attendre que les meilleurs développeurs de blockchain incarnent les idées d’Aaron Levi Yahal.

Image: Mykola Udianskyi et le fondateur de Binance Changpeng Zhao