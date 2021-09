L’entreprise américaine Franklin Templeton cible Bitcoin

L’investisseur américain Franklin Templeton a visé Bitcoin. Cette entreprise de plus de 1 500 milliards de dollars a embauché du personnel pour gérer le commerce de Bitcoin et d’Ethereum. Comme cela a été démontré, dans une série d’offres d’emploi publiées sur le site Web de l’entreprise.

Au moins deux emplois axés sur la crypto-monnaie ont été proposés cette semaine, un trader et un chercheur rejoindraient l’équipe d’investissement au sein de la division Digital Assets de Franklin Templeton.

“Nous recherchons un trader de crypto-monnaie pour exécuter des transactions pour diverses stratégies en utilisant les crypto-monnaies les plus grandes, les plus liquides et les plus négociables (par exemple BTC et ETH).” Il a publié Franklin Templeton sur son site Web.

En 2021, Bitcoin et Ethereum se sont échangés à la hausse sous une prévision positive. Ce grand volume de marché et ces bénéfices attractifs ont attiré un marché fort d’investisseurs intéressés à participer aux crypto-monnaies. Source : CoinMarketCap

Cependant, les fonctions professionnelles des candidats investisseurs sont beaucoup plus complexes que le simple échange de crypto-monnaies. Les postes seront axés sur l’exécution de stratégies de cryptographie, l’établissement de relations avec les développeurs Blockchain, la création de nouveaux produits de cryptographie pour les émetteurs de fonds et la gestion des actifs numériques.

A noter que l’investisseur américain Franklin Templeton n’a pas répondu aux multiples demandes d’informations complémentaires sur ces offres d’emploi.

Le conseil d’administration de Franklin Templeton et leurs différents points de vue sur les crypto-monnaies

Le conseil d’administration de l’investisseur est resté sceptique quant aux crypto-monnaies en tant qu’investissement, au cours de cette année. En mars, Stephen Dover, analyste de marché de Franklin Templeton, a déclaré à Financial Review dans une interview que Franklin Templeton ne détenait de crypto-monnaies dans aucun portefeuille. De plus, la PDG Jennifer Johnson a déclaré en juillet qu’elle n’était “pas fan” de Bitcoin.

En fait, l’investisseur Franklin Templeton utilise la technologie Blockchain depuis la mi-2019, principalement en tant que nouvelle fonctionnalité pour donner vie aux fonds du marché monétaire. Il a également expérimenté la tokenisation des actions et a rejoint l’année dernière la série A de 23 millions de dollars de la société Curv.

Le directeur financier de Franklin Templeton, Matthew Nicholls, a adopté un ton plus modeste. Il a déclaré que la société “enquêtait” sur la préparation des crypto-monnaies. « Avoir la capacité de déployer, appelons-le, des actifs numériques, en général, sera probablement important pour l’avenir. » Il a ajouté, Matthieu.

Le vice-président de Franklin Templeton en Amérique latine refuse d’accepter Bitcoin

En janvier de cette année, le co-directeur des investissements de Franklin Templeton Mexico, Luis Gonzalí. Il a publié, via le site officiel de l’investisseur, que Bitcoin ne devrait pas être considéré comme une monnaie.

Il a commenté que la promesse de la soi-disant Blockchain est simplement une illusion de valeur pour quelque chose qui n’a aucun fondement. J’insiste sur le fait que Bitcoin n’a pas d’autre support que le simple support de ses propriétaires, il n’a pas de support basé sur l’activité économique d’un pays ou sur une activité économique spécifique.

J’ajoute également que Bitcoin n’est pas quelque chose capable d’économiser de la valeur par lui-même, il n’a pas de structure d’unité de mesure et son marché est directement lié à d’autres monnaies fiduciaires. Il a conclu que Bitcoin est voué à l’échec. Sauf que, au sein du système financier mondial, son utilisation est réglementée et il reste un moyen de paiement secondaire. Pour le moment, Bitcoin est un objet hautement spéculatif, selon Luis Gonzalí.

Cette déclaration clarifie la position du conseil d’administration en Amérique latine concernant Bitcoin. Mais il n’exclut pas la possibilité que cette firme veuille investir dans des crypto-monnaies pour en profiter, peut-être à titre expérimental.

Actuellement, Bitcoin a un volume de transactions quotidien compris entre 30 000 et 50 000 millions de dollars. Un volume qui appartient en grande partie à des investisseurs géants qui ont fait confiance à cet actif numérique.

Enfin, il y a 10 ans, il était impossible de considérer le Bitcoin comme un moyen de paiement courant et aujourd’hui, il est déjà autorisé comme monnaie légale au Salvador. Avec cela, les pays, les industries, les grands investisseurs et les gens ordinaires ont décidé de s’aventurer dans le nouvel or numérique.

