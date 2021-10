l’entreprise change le nom de sa maison mère pour se recentrer sur un univers digital

Nouvelles connexes

Mark Zuckerberg a présenté le métaverse, sa vision de l’évolution des relations sociales sur Internet. Un lieu virtuel où nous pouvons rencontrer à la fois nos amis proches, mais aussi avec des environnements de travail ou des lieux publics où nous pouvons accéder à une gamme de contenus de toutes sortes. Et c’est pourquoi il a décidé de renommer la société mère en Meta.

FACEBOOK, la société à laquelle appartiennent WhatsApp, Instagram, Oculus, Messenger et le réseau social homonyme Facebook, a changé son nom en Meta. Il le fait avec l’idée de stimuler les possibilités de son monde virtuel métavers, tout en servant à éloigner la marque des derniers scandales survenus autour du réseau social.

« À l’heure actuelle, nous sommes considérés comme une entreprise de médias sociaux. Facebook est l’un des produits technologiques les plus utilisés dans l’histoire du monde. C’est une marque emblématique, mais nous sommes une entreprise technologique de premier plan. Les applications sociales sont importantes pour nous, mais développer une technologie pour rassembler les gens est dans notre ADN. Le métaverse est la prochaine frontière pour connecter les gens, tout comme les réseaux sociaux lorsque nous avons commencé à le faire », a expliqué Zurckerberg lors de sa conférence inaugurale Conect.

La nouvelle a été bien accueillie par le marché, alors que les actions de la société ont augmenté d’environ 2,75% sur le Nasdaq, atteignant plus de 320 $, quelques minutes après que Mark Zuckerberg a annoncé le nouveau panorama auquel aspire la société.

La compagnie le ticker changera également le 1er décembre, que va-t-il se passer FB à MVRS. Bien sûr, ils insistent sur le fait que cela n’affectera pas la façon dont nous utilisons ou partageons les données.

« Le premier métaverse »

Avec ce changement d’identité, Mark Zuckerberg change le cours de l’entreprise qui mise tout sur le métavers avec l’idée de répliquer un monde virtuel dans lequel évoluer de la vie quotidienne aux loisirs ou aux relations sociales. Une plateforme gigantesque sur laquelle établir des contacts entre les personnes à des milliers de kilomètres, mais aussi toutes les infrastructures économiques qui en dépendent.

Des jeux vidéo aux vêtements pour avatars, services ou cours en ligne. L’idée de Zuckerberg est de trouver des synergies entre tous ses services pour responsabiliser Meta à un niveau attractif non seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour les développeurs et les entreprises. Réalisez ce à quoi Second Life aspirait et n’a jamais atteint.

« À partir de maintenant, nous serons d’abord le métaverse, pas Facebook d’abord. Cela signifie que vous n’aurez finalement pas besoin d’un compte Facebook pour utiliser nos autres services. Alors que notre nouvelle marque commence à apparaître sur nos produits, j’espère que les gens de Partout dans le monde, découvrez la marque Meta et l’avenir que nous représentons.

Avec la nouvelle approche, l’idée commerciale de l’entreprise est structurée en deux segments différents : d’une part, sa famille d’applications et d’autre part pour son travail sur les futures plateformes, connues sous le nom de Family of Apps et Reality Labs, telles qu’elles apparaîtront dans le résultats financiers du quatrième trimestre de l’année.

« Notre travail sur le métavers ne se situe pas dans un seul de ces segments. Le métaverse englobe à la fois les expériences sociales et la technologie future. Alors que nous élargissons notre vision, il est temps pour nous d’adopter une nouvelle marque. »

Qu’est-ce que le métaverse ?

La vérité est que ce n’est pas la première fois que Zuckerberg parle du métavers. L’été dernier, il a montré qu’il voulait aller au-delà d’Internet avec un monde virtuel dans lequel la technologie est pleinement intégrée dans la vie quotidienne de l’être humain. Pour cela, elle développe à la fois des dispositifs permettant de combiner réalité virtuelle et augmentée, ainsi que ses différentes plateformes sociales.

Votre pari est ambitieux, mais ce n’est pas un plan à court terme. En septembre dernier, le défunt Facebook expliquait que «Le métaverse n’est pas un produit unique qu’une entreprise peut construire seule. Comme Internet, le métaverse existe, que Facebook soit là ou non. Et il ne sera pas construit du jour au lendemain. Beaucoup de ces produits ne seront pleinement réalisés que dans les 10 à 15 prochaines années. Bien que cela soit frustrant pour ceux d’entre nous désireux de plonger, cela nous donne le temps de poser les questions difficiles sur la façon dont ils devraient être construits, « ce qui est clair, c’est que Meta veut être celui qui décide.

El objetivo de Meta es reunir todas sus aplicaciones y tecnologías bajo una una nueva marca y « dar vida al metaverso y ayudar a las personas a conectarse, encontrar comunidades y hacer crecer negocios (…) El metaverso se sentirá como un híbrido de las experiencias sociales en línea de hoy, a veces expandidas en tres dimensiones o proyectadas en el mundo físico », explica la compañía que augura que será « la próxima evolución en una larga línea de tecnologías sociales, y está marcando el comienzo de un nuevo capítulo para notre entreprise ».

Suivez les sujets qui vous intéressent