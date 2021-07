L’entreprise cherche à battre le record de vitesse d’un avion électrique

in

20/07/2021 à 09:35 CEST

SPORT.es

Aéroport Gloucestershire c’est un endroit assez calme, Il dessert principalement les avions privés et les écoles de pilotage. Mais entre les hangars et les unités industrielles rattachées à l’aérodrome, un avion très particulier est en cours de construction.

L’Electric NXT ou E-NXT est un avion monoplace développé par Electroflight et le géant de l’aérospatiale Rolls-Royce qui espère qu’il battra bientôt le record du monde de vitesse pour un avion électrique se déplaçant à plus de 480 km/h. Le record actuel est de 342 km/h. Pour Rolls-Royce, le projet (qu’elle appelle Accel) fait partie d’un effort plus large visant à développer une technologie qui réduit l’impact environnemental du vol.

La société travaille avec Electroflight sur E-NXT depuis trois ans, dépensant près de 7 millions d’euros pour développer la technologie de pointe nécessaire pour battre le record. La plupart des 20 membres de l’équipe d’ingénierie travaillant dans le hangar Electroflight ont une expérience du sport automobile.