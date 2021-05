L’entreprise de camions électriques Rivian se prépare à faire des affaires à Seattle

Le logo de Rivian orne un bâtiment qui prend forme sur l’Auto Row de Bellevue. (Photo . / Alan Boyle)

Rivian, la start-up californienne de véhicules électriques que certains appellent la «Tesla of Trucks», installe une salle d’exposition à Seattle et un centre de service à Bellevue, à proximité, pour le déploiement prévu cette année de sa camionnette tout électrique R1T et de son utilitaire sport R1S. véhicule.

La présence de la société à Puget Sound est appropriée, étant donné qu’Amazon, basé à Seattle, est l’un des principaux investisseurs de Rivian et s’est engagé à acheter 100000 fourgonnettes électriques à Rivian pour sa flotte de livraison nationale. Le mois dernier, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a montré la R1T dans une vidéo réalisée pour son entreprise spatiale Blue Origin.

Le camion R1T, dont le prix de base est de 67 500 $, doit être livré à partir de juin. Le R1S tout électrique, au prix de 70 000 $ et plus, devrait être déployé en août. InsideEVs rapporte que Rivian a une liste d’attente complète d’environ 30 000 clients pour la première vague de livraisons. Des dépôts de 1 000 $ continuent d’être prélevés pour les rondes ultérieures.

Rivian dit ouvrir 10 salles d’exposition et 41 centres de service dans tout le pays cette année.

Une installation qui semble être un centre de services Rivian prend forme sur l’Auto Row de Bellevue. (Photo . / Alan Boyle)

En mars, le Daily Journal of Commerce a rapporté que la salle d’exposition de Rivian à Seattle serait dans l’ancienne maison du Federal Army & Navy Surplus Store – dans le quartier de Belltown, non loin du marché de Pike Place et des Amazon Spheres. Techniquement parlant, la salle d’exposition de Rivian n’est pas la même chose qu’un concessionnaire: les clients pourront voir les véhicules de près et faire un essai routier, mais ils ne pourront pas conduire un camion hors du terrain. Au lieu de cela, les achats seront effectués en ligne.

Cette semaine, nous avons repéré ce qui semble être un centre de services Rivian en train de prendre forme sur l’Auto Row de Bellevue, près de l’intersection de Northeast Eighth Street et 116th Avenue Northeast. Une vérification des plans d’embauche de Rivian pour Seattle et Bellevue a confirmé l’impression laissée par la signalisation Rivian sur le chantier.

Nous avons contacté Rivian et mettrons à jour ce rapport avec tout ce que nous entendrons.

Les camions électriques ont pris la vedette dans le monde de l’automobile cette semaine, grâce au pick-up tout électrique F-150 Lightning de Ford. Aujourd’hui, le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré à CNBC que la société avait pris 20000 réservations pour le camion dans les 12 heures depuis sa grande révélation mercredi soir. Les clients devaient déposer un dépôt remboursable de 100 $. Pour ce que ça vaut, le prix du Lightning commence à environ 40000 $ pour le modèle d’entrée de gamme, les livraisons devant commencer au printemps prochain.

«Avec déjà 20 000 commandes, nous partons pour les courses», a déclaré Farley.

Rivian et Ford ne sont pas les seuls chevaux de cette course: Tesla, GM et une foule de startups prévoient également de lancer des camions électriques.

En 2019, le PDG de Tesla, Elon Musk, a fait sensation (et a fait planter quelques fenêtres) lors du dévoilement du Cybertruck tout électrique de son entreprise. On pense maintenant que Tesla a au moins un demi-million de réservations (avec des dépôts remboursables de 100 $) pour un véhicule à l’allure avant-gardiste qui, selon Musk, est «le camion que vous voulez dans l’apocalypse».

Lors du dévoilement, Musk a déclaré que les premiers Cybertrucks à deux moteurs seraient livrés à la fin de 2021, la version à un seul moteur (au prix d’environ 40000 USD) étant déployée un an plus tard. Certains rapports suggèrent que les livraisons de Cybertruck ne commenceront pas avant 2022 – mais cette semaine, le mot sur le tweet est que Tesla prévoit toujours une production limitée à la fin de cette année.