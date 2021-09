L’entreprise de données BlackSky glisse dans le premier jour de négociation publique

S’exprimant lors de la conférence annuelle du parti du SNP, M. Russell a déclaré qu’un nouveau vote sur la démission du Royaume-Uni ne devrait avoir lieu que lorsque “il est le plus susceptible de se conclure par la victoire”. Les sondages ont montré une baisse du soutien à l’indépendance au cours des six derniers mois, […] More