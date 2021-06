L’entreprise de jeux Warner Bros ne sera pas vendue suite à l’accord de Discovery

Il semblerait que les studios de jeux Warner Bros ne soient plus vendus après la vente de la société à Discovery.

Comme l’a repéré PCGamesN, au bas d’un communiqué de presse sur l’acquisition du développeur mobile Playdemic par Electronic Arts, il est indiqué que ce sera le seul studio à être vendu.

“Le portefeuille restant de Warner Bros. Games est inclus dans la transaction WarnerMedia-Discovery récemment annoncée et fera partie de la société combinée de médias et de divertissement après la clôture prévue de cette transaction”, indique le communiqué.

Le président de Warner Bros Games, David Haddad, a ajouté : “Bien que nous ayons un grand respect pour l’équipe Playdemic, notre décision de nous séparer fait partie de notre stratégie globale pour créer des jeux basés sur les franchises légendaires de Warner Bros..”

Cela fait suite à des rumeurs selon lesquelles des développeurs tels que Rocksteady, Netherrealm et Monolith seraient vendus dans le cadre de la vente de Warner Media par AT&T à Discovery pour 43 milliards de dollars.

