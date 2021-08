L’entreprise de nettoyage qui extrait du bitcoin et blanchit de l’argent ⋆ Crypto new media

in

Une entreprise de nettoyage consommait beaucoup trop d’énergie, une inspection de la Guardia di Finanza italienne a découvert pourquoi : il était miner des bitcoins puis les revendre aux entrepreneurs et au blanchiment d’argent.

La découverte inhabituelle a eu lieu à Vénétie, l’une des régions les plus économiquement prospères d’Italie.

L’histoire de l’entreprise de nettoyage qui a extrait le bitcoin

Le commandant régional de la Guardia di Finanza, le général Giovanni Mainolfi, raconte l’histoire :

« Il y avait une entreprise qui s’occupait du nettoyage mais qui consommait beaucoup d’électricité, on s’en est rendu compte en analysant les bilans, bien sûr les aspirateurs consomment de l’énergie, mais c’était une consommation d’électricité vraiment anormale. Nous avons donc découvert qu’ils exploitaient en fait du bitcoin, qu’ils vendaient à des entrepreneurs qui avaient de l’argent « sale » et, en le transformant en crypto-monnaies, pouvaient l’emmener à l’étranger ».

Fondamentalement, se faire passer pour une entreprise de nettoyage qu’ils avaient de nombreux ordinateurs occupés à valider les nœuds et les transactions. Ensuite, les BTC ont été achetés en espèces afin que les acheteurs puissent « nettoyer » l’argent.

La nouvelle a été annoncée lors d’une conférence au siège du Conseil régional de la Vénétie, à l’occasion de la signature d’un protocole entre la Région et la Guardia di Finanza pour protéger les activités conformes à la loi.

L’Italie secouée par le piratage

Le cas de la société de nettoyage minant le bitcoin intervient à un moment où L’Italie est secouée par la nouvelle du piratage du site web de la région du Latium. Le piratage a bloqué le portail de réservation de vaccins. Bien que il n’y a aucune mention explicite d’une rançon en bitcoin, l’attaque est un ransomware.

Une attaque de cette ampleur contre un serveur régional, qui a également crypté des données officielles et des copies de sauvegarde, bouscule les institutions et place la barre plus haut sur d’éventuelles initiatives similaires.

Comme celle qui a eu lieu à Galilée, une société informatique de Padoue, à laquelle une rançon de 20 BTC a été demandée.

Tous ces épisodes mettent en évidence le utilisation illégale de crypto-monnaies, à un moment où le Consob rapporte que l’utilisation de la crypto se développe en Italie.

Dans le rapport «Situation et risques du système financier italien dans une perspective comparative» de juillet 2021, il est souligné que l’utilisation du BTC et de la crypto s’est développée, notamment chez les jeunes. Le même rapport de la Consob a également estimé l’impact économique de la fraude et des cyberattaques à 4,5 milliards de dollars en 2019.

En conclusion, le seuil d’alerte contre les crypto-monnaies est également relevé en Italie.