L’entreprise de voitures connectées Xevo, détenue par Lear, victime de licenciements dans la région de Seattle

(Photo Xevo)

Xevo, basée à Bellevue, dans l’État de Washington, a licencié 97 travailleurs, selon un nouveau dossier déposé auprès de l’État de Washington.

La société, acquise par le géant automobile mondial Lear en 2019, développe des logiciels de voitures connectées pour des constructeurs automobiles tels que Toyota, GMC, Hyundai et d’autres.

Xevo compte plus de 200 employés, dont environ 150 basés dans la région de Seattle, selon LinkedIn. Nous avons contacté la société pour commentaires et nous mettrons à jour lorsque nous aurons une réponse.

Xevo a été fondée en 2000 sous le nom d’UIEvolution par Satoshi Nakajima, connu comme l’architecte derrière les produits Microsoft tels que Windows 95 et Internet Explorer 3. Il a été renommé en 2016 après que la société a acquis la startup d’apprentissage automatique basée à Seattle, Surround.io Corp.

Lear, basé à Southfield, Michigan, est spécialisé dans les sièges automobiles et les systèmes électriques et emploie plus de 174 000 personnes dans 257 installations dans 38 pays. Il a déclaré un chiffre d’affaires de 5,4 milliards de dollars pour son dernier trimestre, contre 4,5 milliards il y a un an, et un bénéfice net de 204 millions de dollars, contre 76 millions de dollars. Le chiffre d’affaires de son activité E-Systems a augmenté de plus de 20 % pour atteindre 1,3 milliard de dollars. “Nous continuons d’investir dans l’innovation et la technologie pour renforcer davantage notre position concurrentielle”, a déclaré le PDG de Lear, Ray Scott, dans un communiqué en mai.