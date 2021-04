L’entreprise d’entrepôt de Flipkart pour renforcer la présence de Walmart en Inde – WWD

Le nouveau rapprochement de Flipkart avec le géant indien de la logistique Adani Group verra la création d’un centre de distribution massif à Mumbai, une initiative qui élargirait les horizons de Walmart en Inde depuis son acquisition en 2018 d’une participation majoritaire dans la plate-forme de commerce électronique.

Le partenariat ouvrirait la voie à un centre de distribution de 534000 pieds carrés, l’entreprise Adani construisant le centre et le louant à Flipkart, ont annoncé lundi les entreprises dans un communiqué.

«Au sein du groupe Flipkart, nous nous efforçons de garantir que nos clients aient accès à une large gamme de produits mis à disposition par les vendeurs à travers le pays alors que nous innovons en permanence pour améliorer l’accessibilité», a déclaré le PDG de Flipkart, Kalyan Krishnamurthy, dans le communiqué. . «Notre réseau logistique et notre pile technologique contribuent à en faire une réalité.»

«Ce vaste partenariat entre nos activités de logistique et de centres de données est un modèle commercial unique, et nous y voyons une excellente opportunité de répondre aux besoins d’infrastructure physique et numérique de Flipkart», Karan Adani, PDG d’Adani Ports and Special Economic Zone , a déclaré dans la déclaration. «Flipkart a joué un rôle déterminant dans la définition de l’adoption du commerce électronique en Inde, à la fois par la valeur qu’il crée et par son innovation technologique constante au service de ses consommateurs.»

Walmart a acquis sa participation de 77% dans Flipkart pour environ 16 milliards de dollars, ce qui reflète le type de stratégie disponible pour les détaillants en dehors de l’Inde qui cherchent à y établir une présence. La réglementation indienne sur les investissements directs étrangers empêche les détaillants étrangers d’ouvrir des magasins directement aux consommateurs, afin de protéger les petites entreprises du quartier dans le pays. Cela signifie que la présence de Walmart là-bas jusqu’à présent s’est également construite autour de ses magasins «Best Price Modern Wholesale» qui servent des détaillants indépendants, des petites entreprises et des magasins de quartier.

«Il semble que pour se concentrer sur les petites entreprises, les MPME [Micro, Small and Medium Enterprises], ils avaient plusieurs choix », a déclaré Sayan Chatterjee, professeur à la Weatherhead School of Management de la Case Western Reserve University.

«La première consiste à les faire venir au magasin, dans ces magasins à emporter, puis à ramasser tout ce dont ils ont besoin. Mais l’autre est d’expédier tout ce dont ils ont besoin directement à ces petites entreprises. Pour cela, ils ont besoin de centres de distribution.

«Ce qu’il me dit, c’est que Walmart a essentiellement [shifted] sa stratégie de vendre du b-to-b en Inde et de ne pas essayer de rivaliser avec le b-to-c », a déclaré Chatterjee, faisant référence aux modèles business-to-business et business-to-consumer. «Et ils essaient d’aller au-delà du modèle de cash and carry, pour envoyer essentiellement des produits aux petites entreprises via leurs centres de distribution.»

Le processus de construction d’un projet de construction d’une telle envergure nécessite également le type de partenariat que Flipkart a poursuivi avec le groupe Adani, fondé par le magnat des affaires Gautam Adani.

Les projets de construction qui nécessitent des autorisations de navigation et des licences nécessitent les connaissances et les connexions d’entreprises locales bien établies, a déclaré Anup Srivastava, titulaire de la chaire de recherche du Canada à la Haskayne School of Business de l’Université de Calgary.

«Tout responsable du gouvernement local peut bloquer l’ensemble du processus, en invoquant des règles historiques qui peuvent remonter jusqu’à l’époque britannique», a-t-il déclaré. «Vous avez besoin d’un parti capable de gérer ce processus. Et les Adanis sont des experts des projets d’infrastructure, tant en termes de mise en œuvre que de gestion. »

Walmart a cherché à investir en Inde alors que le marché du commerce électronique du pays devrait atteindre environ 90 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, a déclaré le PDG de Flipkart, Krishnamurthy, lors de la réunion d’investissement de Walmart en février. Environ la moitié des 1,4 milliard d’habitants du pays sont en ligne, a-t-il déclaré à l’époque.

Les observateurs de Walmart considèrent ses déplacements là-bas dans le cadre de sa stratégie concurrentielle contre d’autres détaillants.

“De toute évidence, c’est un coup de feu à Amazon pour qu’ils construisent ce style Amazon, vous savez, en termes d’échelle, ce type de centre de distribution”, a déclaré Garrett Nelson de CFRA Research.

«C’est leur grande préoccupation à plus long terme, en concurrence avec un Amazon ou un détaillant de commerce électronique de taille similaire.»