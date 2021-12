L’entreprise derrière MrBeast Burger va lancer des restaurants TikTok avec livraison uniquement

TikTok va ouvrir 300 restaurants de livraison uniquement aux États-Unis pour essayer de capitaliser sur certaines de ses tendances alimentaires virales.

Tel que rapporté par Bloomberg :

Virtual Dining concepts est la société qui a aidé à lancer MrBeast Burger et dit que 300 restaurants TikTok sont prévus au lancement, avec 700 autres attendus d’ici la fin de 2022. Le co-fondateur Robert Earl a décrit la situation comme une opportunité unique étant donné le milliard de TikTok par mois. les téléspectateurs disent « C’est la première fois qu’il y a une marque comme celle-ci, un public de centaines de millions de personnes. » Sur le site Web de VDC :

Restaurateurs, gagnez jusqu’à 500 $ de bénéfices par jour en utilisant votre équipement et votre personnel existants pour exploiter cette marque de livraison uniquement. TikTok Kitchen sera disponible en ligne uniquement, n’affectant donc pas les options de restauration et de ramassage en personne de votre restaurant. Le menu est inspiré des tendances culinaires les plus en vogue sur TikTok. Les plats célèbrent les tendances culinaires rendues célèbres par les créateurs de TikTok. TikTok, avec plus d’un milliard d’abonnés, offre à un large éventail de créateurs un espace pour publier des vidéos présentant des recettes et des astuces culinaires. Ces tendances culinaires ont fait exploser l’espace alimentaire, et VDC propose un menu qui permet aux restaurants de tout le pays de s’inscrire et de devenir un partenaire du marché.