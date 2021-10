L’entreprise est désormais évaluée à 25 milliards de dollars

L’un des principaux échanges de crypto-monnaie, FTX, vient de révéler qu’il a finalisé un tour de financement massif, dont les chiffres sont inspirés – vous l’aurez deviné – des numéros de mème 420 et 69.

Les mèmes sont devenus particulièrement populaires et font partie de la culture de la crypto-monnaie. Des jetons alimentaires, des singes, des dégénérés et des chiffres de la culture pop, il semble que nous ayons tout vu. Pourtant, l’échange de crypto-monnaie FTX de Sam Bankman-Fried ne s’arrête pas à lever les sourcils. Dans un récent communiqué de presse, il a été révélé que la société avait levé 420 690 000 $ dans le cadre d’un cycle de financement de série B-1 auprès d’exactement 69 investisseurs. Bien que les chiffres puissent être basés sur des mèmes de la culture pop, les participants ne l’étaient certainement pas. Certains des noms incluent BlackRock – le premier gestionnaire d’actifs au monde, ainsi que Tiger Global. Ce tour a donné à FTX une valorisation de 25 milliards de dollars. Il est sûr de dire que la bourse a traversé beaucoup de choses ces derniers temps et qu’elle se porte bien pour augmenter sa présence sur le marché de détail. La superstar du basket-ball Stephen Curry a rejoint l’échange en tant qu’ambassadeur et actionnaire en septembre après que la star de Shark Tank et l’investisseur millionnaire Kevin O’Leary ont fait de même plus tôt. En juillet, la société a levé 900 millions de dollars auprès de sociétés telles que VanEck, Circle, Softback, ainsi que du légendaire investisseur Paul Tudor Jones. OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

