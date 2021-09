L’entreprise française ‘Sorare’ gagne des millions grâce aux cartes NFT

in

22/09/2021 à 09:58 CEST

SPORT.es

La société française Sorare, vend des cartes à collectionner de football sous forme de jetons non fongibles (NFT), Il a levé 680 millions de dollars (498 millions de livres sterling). Les fans utilisent les cartes basées sur NFT pour créer des équipes de football Fantasy qui peuvent ensuite “jouer” les unes contre les autres.

Le financement a été dirigé par l’investisseur technologique Softbank, et l’ancien international anglais Rio Ferdinand a également contribué de l’argent. Les TVN sont controversés, avec des préoccupations concernant le risque financier et l’impact environnemental. Un NFT est un actif numérique « unique en son genre » qui peut être acheté et vendu comme n’importe quel autre bien.

Comme pour la crypto-monnaie, un enregistrement de qui possède ce qui est stocké dans un grand livre partagé connu sous le nom de blockchain et maintenu par des milliers d’ordinateurs à travers le monde.. Sorare affirme que 150 millions de dollars de cartes ont été échangées sur la plateforme depuis janvier. Le dernier investissement évalue sa valeur à 4,3 milliards de dollars (3,15 milliards de livres sterling).