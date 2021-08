L’entreprise la plus innovante au monde vient de faire un pari de 29 milliards de dollars sur cette industrie en plein essor

En matière d’innovation, une entreprise sur le marché se démarque des autres, et c’est Carré (NYSE :SQ).

Source : Piotr Swat / Shutterstock.com

Square est la quintessence de l’innovation – l’entreprise modèle pour tirer parti des expansions commerciales innovantes pour générer une croissance énorme des revenus, année après année.

L’entreprise a débuté en 2009 en vendant des lecteurs de cartes de paiement flexibles et abordables aux commerçants, afin qu’ils puissent accepter les paiements autres qu’en espèces.

Ensuite, Square a créé un écosystème de services logiciels qui a fourni des outils d’assistance et de gestion de la paie aux commerçants et aux détaillants.

Ensuite, la société s’est étendue au canal de commerce électronique, a développé des services de type bancaire, créé une application sans numéraire destinée aux consommateurs appelée CashApp, a sauté dans le monde de la crypto-monnaie en permettant aux utilisateurs de CashApp d’échanger du Bitcoin, et plus encore.

La somme de ces innovations a transformé Square d’un petit processeur de paiement au point de vente sans espèces peu connu en 2009, à un Géant fintech tout-en-un d’une valeur de 120 milliards de dollars aujourd’hui…

Les résultats de cette transformation se trouvent dans le cours de l’action, qui a augmenté de plus de 30 fois par rapport à son prix d’introduction en bourse (IPO) fin 2015.

Aujourd’hui, l’entreprise la plus innovante au monde recommence. Cette fois, ils innovent via des acquisitions et font un pari de 29 MILLIARDS DE DOLLARS sur une industrie entièrement nouvelle et en plein essor dont la plupart des gens n’ont probablement même pas encore entendu parler… une industrie que Square croit (et dont nous sommes d’accord) pourrait être la prochaine grande chose dans la fintech.

L’industrie? Achetez maintenant, payez plus tard – ou alors BNPL, pour faire court.

Le marché BNPL est simple. C’est une multitude de services qui permettent aux gens d’acheter un produit aujourd’hui et de le payer par versements réguliers à l’avenir. Cela ressemble à une carte de crédit ? Il est. Sauf que les services BNPL ne facturent normalement pas d’intérêts, car les prestataires de services BNPL ne gagnent pas leur argent sur ces paiements d’intérêts – ils gagnent plutôt leur argent grâce à une commission sur la transaction initiale.

Bref, les services de BNPL sont essentiellement des cartes de crédit sans intérêt.

Bien sûr, il y a des pièges. Le montant maximum du paiement sur un service BNPL n’est généralement que de quelques milliers de dollars, au maximum, alors que vous pouvez facturer infiniment plus sur une carte de crédit. Dans le même temps, les cartes de crédit intègrent d’énormes systèmes de récompenses, de sorte que les consommateurs gagnent des récompenses fiscales pour l’utilisation de leur carte de crédit. De tels systèmes de récompense n’existent pas dans les services de BNPL.

Mais les consommateurs sont apparemment disposés à dépasser ces lacunes et tombent plutôt amoureux de l’aspect « sans intérêt », car l’utilisation et la popularité de BNPL sont envolée à l’heure actuelle.

Selon le cabinet d’études de marché C+R Research, 51% des consommateurs ont utilisé les services BNPL en 2020, alors que la pandémie de Covid-19 a forcé les gens à se tourner vers les canaux d’achat en ligne, où les services BNPL sont les plus répandus. Les consommateurs ont par la suite découvert les services de BNPL, sont tombés amoureux de leurs avantages en termes d’accessibilité et de flexibilité, et les utilisent partout où ils le peuvent depuis.

Et c’est ce qui est impressionnant avec l’utilisation de BNPL : c’est collant. Environ 38 % des utilisateurs de BNPL interrogés par C+R Research ont déclaré s’attendre à ce que les services de BNPL remplacent à terme leurs cartes de crédit.

En d’autres termes, les services de BNPL ne sont pas seulement une « chose de Covid » – ils sont l’avenir de la façon dont vous et moi payons les biens et services.

Vont-ils remplacer entièrement les cartes de crédit ? Non bien sûr que non. Mais ils deviendront certainement un jour un moyen très courant et très populaire de payer pour des choses. Si 38 % des consommateurs disent aujourd’hui qu’ils remplaceront leurs cartes de crédit par BNPL, ces services pourraient représenter 40 %, 50 % ou plus du volume total des transactions d’ici 2030.

Et c’est pourquoi nous sommes si enthousiasmés par l’industrie BNPL.

Car, selon un rapport de Worldpay, les transactions BNPL ne représentaient que 2,1% des transactions e-commerce dans le monde en 2020.

Ce delta entre la situation actuelle de l’industrie (environ 2 % de pénétration) et ce qu’elle sera dans 10 ans (environ 50 % de pénétration) implique une opportunité économique de plusieurs centaines de milliards de dollars pour les premiers investisseurs.

En effet, Bank of America voit le marché BNPL se développer 10X à 15X d’ici 2025 pour traiter près de 1 000 milliards de dollars de transactions.

L’avantage ici est énorme.

Il n’est donc pas étonnant que Square fasse le « all-in » et vient d’accepter d’acquérir le fournisseur de services BNPL. Après-paiement pour un montant incroyable de 29 milliards de dollars.

Au cours des prochaines années, Square va intégrer la technologie Afterpay dans tous ses processeurs de paiement, tous ses portails en ligne et toutes ses fonctionnalités CashApp. Cela signifie que des dizaines de millions de nouveaux commerçants et consommateurs auront accès aux services de BNPL à la suite de cette acquisition – qui, bien sûr, accélérera de manière significative la révolution de BNPL.

Marquez nos mots. Nous pensons que l’acquisition d’Afterpay par Square diminuera à mesure que au moment où la révolution BNPL s’est généralisée.

Cela signifie qu’il est maintenant temps d’investir dans les actions BNPL.

C’est pourquoi, il y a quelques jours à peine, j’ai mis en évidence une minuscule action BNPL dans Le rapport quotidien des actions 10X – mon service de conseil en recherche ultra-exclusif dédié à la sélection d’un stock explosif et à hypercroissance, chaque jour d’ouverture du marché boursier, avec le potentiel de monter en flèche 10X en valeur.

Ouais. Vous avez bien entendu. Un tout neuf 10X potentiel de sélection d’actions chaque jour.

J’ai commencé ce service il y a un peu plus d’un an – et en peu de temps, j’ai déjà marqué mes lecteurs près de 100 gagnants à trois chiffres et 6 actions différentes qui ont grimpé de 10X ou plus en valeur.

Je pense que la petite action BNPL dont je viens de parler aux abonnés cette semaine a de bonnes chances d’être notre septième gagnant 10X.

Alors… qu’est-ce que tu attends ? Cliquez ici et obtenez le nom de ce choix potentiel 10X – et bien d’autres comme celui-ci – dès maintenant.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est ainsi que son rapport quotidien 10X a atteint en moyenne un rendement ridicule de 100 % sur toutes les recommandations depuis son lancement en mai dernier. Cliquez ici pour voir comment il fait.