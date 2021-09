L’entreprise Panasonic du pionnier de la robotique Yoky Matsuoka lance un service d’assistant personnel à Seattle

Yoky Matsuoka, un ancien professeur d’informatique de l’Université de Washington qui a dirigé de nouvelles entreprises technologiques chez Apple et Google, dirige une nouvelle entreprise Panasonic appelée Yohana, qui lance un nouveau service d’abonnement d’assistant personnel à partir de Seattle. (Photo avec l’aimable autorisation de Yohana)

Yoky Matsuoka est connue pour son travail de pionnière en neurorobotique, aidant les humains en connectant le système nerveux central à l’unité centrale de traitement.

Mais même à l’ère émergente de l’intelligence artificielle et de la robotique, sa nouvelle entreprise montre que les aides humaines ont toujours un rôle essentiel à jouer.

Désolé, Alexa, vous n’y êtes pas encore.

L’ancien leader technologique de Google et Apple, qui a remporté un prix MacArthur Genius en 2007 en tant que professeur à l’Université de Washington à Seattle, dirige un nouveau service d’assistant personnel à 149 $/mois appelé Yohana. Le service associe chaque abonné à un humain vivant et respirant, connu sous le nom de « Yo Assistant », dont le travail consiste à les aider à rayer des éléments de leurs listes de tâches.

Yohana, filiale indépendante de Panasonic fondée et dirigée par Matsuoka, lance son service jeudi, exclusivement dans la région de Seattle pour commencer.

“Ce n’est probablement pas le robot que vous pensiez que je pourrais construire”, a reconnu Matsuoka, souriant après avoir révélé le plan lors d’une récente conversation vidéo avec .. “On va y arriver.”

Mais ne vous y trompez pas, il s’agit toujours d’une entreprise technologique. En plus de son application et de son service, Yohana s’est fortement concentré sur le développement d’outils technologiques et de référentiels de données en coulisses pour rendre les assistants personnels «surhumains», comme le dit Matsuoka.

La technologie est conçue pour aider chaque assistant personnel à tirer parti des expériences et des idées du travail des autres lorsqu’ils s’attaquent à des tâches communes au nom de différents membres de Yohana.

Yo Assistants, un mélange d’entrepreneurs et d’employés, sera soutenu par des chercheurs internes, des experts en la matière et un réseau de prestataires de services, selon la société. La cotisation mensuelle couvre le coût de l’assistant personnel. Les membres supporteront le coût supplémentaire de tous les services qu’un assistant organise par l’intermédiaire de fournisseurs externes.

L’application Yohana connecte les abonnés avec des assistants personnels. (Photo avec l’aimable autorisation de Yohana.)

Yohana sera en concurrence avec un éventail de services d’assistants personnels et de marchés indépendants, allant d’entreprises établies, telles que Time etc et Upwork, à de plus petits fournisseurs de services locaux.

L’accent mis sur la technologie en coulisses est l’un des moyens par lesquels Yohana cherche à se différencier. Pour son lancement à Seattle, la société propose également des services d’assistants personnels illimités, contrairement aux concurrents qui facturent en fonction du nombre d’heures de travail d’un assistant avec l’abonné. D’autres niveaux disponibles seront disponibles au fur et à mesure du déploiement de Yohana dans différentes villes.

L’objectif est d’aider les parents et les familles occupés à se décharger du gros travail de planification d’une escapade, de trouver un toiletteur pour le chien, de planifier un rendez-vous chez le médecin, d’organiser une réparation d’électroménager, de coordonner une rénovation domiciliaire ou l’un des millions d’autres choses qui les parents doivent faire. Il a été développé spécialement pour les mamans, bien qu’il ne soit en aucun cas limité à elles.

Basée à Palo Alto, en Californie, Yohana a dépassé les 100 employés en août.

Matsuoka continuera de vivre dans la Bay Area, mais le lancement de Yohana à Seattle est néanmoins un retour aux sources, la renouant avec la ville où elle a développé certaines de ses plus grandes percées, notamment une main robotique avancée conçue pour aider les personnes handicapées.

La société a choisi Seattle comme marché de lancement après des recherches approfondies, a-t-elle déclaré, sur la base de facteurs tels que la population croissante de professionnels férus de technologie, la pollinisation croisée fréquente des personnes entre Seattle et la région de la baie, ainsi que le fuseau horaire partagé. Une liste d’attente est disponible pour les autres villes.

Yohana est une excroissance du travail de Matsuoka dans les domaines de la santé, du bien-être et des technologies d’assistance, inspirée en partie par sa propre expérience en tant que mère de quatre enfants.

Yoky Matsuoka a été professeur à l’Université de Washington de 2006 à 2011. (Photo avec l’aimable autorisation de Yohana.)

Matsuoka a travaillé plus récemment en tant que vice-président du groupe de soins de santé de Google, après avoir occupé le poste de directeur de la technologie de Nest, dirigé le développement de son thermostat d’apprentissage emblématique, et avant cela, co-fondateur et chef de l’innovation pour l’organisation de recherche et développement Google X. .

Elle a quitté son poste chez Google Healthcare fin 2019 pour devenir PDG et fondatrice de ce qui était alors connu sous le nom de Yo Labs, une filiale indépendante de Panasonic qui a depuis changé son nom en Yohana. L’objectif était de créer une technologie pour aider les familles, en tirant parti de l’expertise matérielle de Panasonic.

Le matériel et les services associés font toujours partie du plan à long terme, mais entre-temps, la pandémie a créé différentes priorités.

Comme de nombreux parents qui travaillent, Matsuoka s’est retrouvée face à un tout nouvel ensemble de défis l’année dernière, à une échelle encore plus grande. Sa propre expérience en essayant de jongler avec la nouvelle entreprise et sa fondation YokyWorks a cristallisé la vision et a mis l’entreprise sur une nouvelle voie.

“Tout s’est effondré, pour être honnête”, a-t-elle déclaré. «J’étais presque comme devenir fou, en pensant, comment vais-je gérer cela? Puis j’ai réalisé que tant d’autres femmes vivaient la même chose. … Nous devons d’abord nous occuper des besoins essentiels, puis nous nous développerons.

