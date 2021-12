Vicente Fernández : L’entreprise productive de chevaux miniatures | .

Le célèbre Charro de Huentitan, Vicente Fernández, était en avance sur nous sur la route et aujourd’hui ses fans continuent d’en savoir un peu plus sur lui et découvrent tout ce qu’il a réussi à faire dans la vie, en plus de récolter beaucoup d’argent dans sa carrière d’artiste, l’un des le meilleur chanteurs à partir de régional mexicain À ce jour, il aimait aussi les entreprises, notamment un restaurant, un centre de divertissement, un magasin de cow-boys qui est le plus grand du Mexique et une ferme équestre.

Apparemment, l’une des entreprises les plus productives de cette liste intéressante est sa ferme équestre, bien qu’il ait non seulement des chevaux normaux, mais aussi des chevaux génétiquement modifiés à fabriquer. mini, on pourrait dire qu’elles sont uniques au monde et on sait qu’elles ne mesurent pas plus de 86cm.

Cette entreprise était l’une des plus rentables qu’elle possédait, ses bénéfices s’élevaient à des milliers de pesos et la demande était très bonne, certaines personnes l’utilisent pour commencer à apprendre à monter à leurs enfants.

Il est également assuré qu’il ne s’agit pas de poneys, mais de vrais chevaux, selon les rapports du Dr Jorge Placencia Ibarra, situé dans le Rancho los Tres Potrillos, pour produire ces petits chevaux, leurs meilleurs gènes et physique sont mélangés, ils sont donc de grande qualité.

Il y a des photographies impressionnantes de ces chevaux miniatures, démontrant littéralement ce que l’homme peut faire s’il le veut, des changements dans la génétique, la manipulation des attributs et bien sûr une entreprise derrière.



Vicente Fernández avec l’un de ses chevaux miniatures.

Selon les informations révélées par divers moyens, chaque cheval coûterait environ 30 000 pesos, même si bien sûr il y en a avec un prix beaucoup plus élevé, en fonction des besoins.

Ils vivent environ six ans et doivent être soignés de la même manière qu’un cheval, bien qu’ils puissent bien sûr être dans un endroit plus petit et manger beaucoup moins.

Ces chevaux sont vendus au Mexique et aux États-Unis, ils sont très bien acceptés et c’est peut-être une affaire dont Vicente Fernández, passionné par divers arts et générateur de billets, ne parle peut-être pas autant.