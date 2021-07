L’envahisseur de la finale de l’Euro 2020 dévoilé en tant que candidat sur Little Mix The Search

Un envahisseur de terrain perturbateur révélé en tant que candidat à l’émission de téléréalité Little Mix (Crédits: .)

L’envahisseur de terrain aux seins nus qui a perturbé la finale de l’Euro 2020 d’hier soir a été révélé en tant que candidat à la série de téléréalité de Little Mix, The Search.

Adam Harrison a chargé sur le terrain lors de la défaite de l’Angleterre contre l’Italie la nuit dernière, mettant le jeu à l’arrêt.

Les agents de sécurité ont été contraints de le plaquer au sol après qu’il ait sauté par-dessus les panneaux publicitaires et se soit précipité devant plusieurs membres de la sécurité.

Il est maintenant confirmé que Harrison a participé à la série du groupe de filles dans le boys band New Priority après avoir jubilé de sa cascade sur les réseaux sociaux.

Après le match, qui a vu l’Angleterre perdre contre l’Italie lors d’une série de tirs au but, Harrison a partagé une photo de lui sur Instagram en train d’être traîné hors du terrain.

Il a écrit : « En fin de compte…. J’aime mon pays et j’ai fait tout ça pour passer un bon moment. Rien que de l’amour et du respect pour l’Angleterre ce soir. BIG LOVE PEOPLE❤️ Toujours.’



Harrison s’est réjoui de sa cascade (Photo: Insatgram)

Il a également partagé un clip du moment sur ses histoires Instagram et a écrit sur le clip: “Eh bien, c’était amusant.”

Certains de ses partisans, cependant, n’ont pas été impressionnés.

« Vous pensez vraiment que c’est drôle ? » et « Oh wow, tu es dur », a fait écho à ce que ressentaient la plupart des personnes qui commentaient sa photo.

La cascade de Harrison est survenue alors que les fans anglais étaient écrasés par le match d’hier soir, la première finale de l’équipe d’Angleterre dans une coupe internationale depuis 55 ans depuis leur victoire en Coupe du monde 1966.

Après un but rapide de Luke Shaw à la troisième minute du match, l’Italien Leonardo Bonnuci a égalisé en seconde période, portant finalement le match aux tirs au but avec Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka tous ratant leurs tirs et scellant la victoire de l’Italie.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();