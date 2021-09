« L’environnement à moyen et long terme semble positif pour les développeurs organisés »

Sunteck Realty prévoit de lancer environ 2,5 millions de pieds carrés de projets résidentiels d’ici FY23, ce qui fait partie du solide pipeline de lancement de 18 millions de pieds carrés de la société prévu pour la région métropolitaine de Mumbai (MMR) au cours des prochaines années. Kamal Khetan, président et directeur général de Sunteck Realty, a déclaré à Shubhra Tandon que la société avait profité de la

régime de concession pour les approbations et conduira à une économie totale de 250 crore. Extraits :

À quoi ressemble le pipeline de lancement pour les mois à venir dans le MMR pour Sunteck Realty ?

Nous avons récemment lancé la phase 1 de notre projet Vasind de 50 acres et prévoyons de lancer la phase 1 d’un autre projet au cours de l’exercice 22. Les deux projets restants sont au stade de la planification et la phase 1 de chacun des projets serait lancée au cours de l’exercice 23. Avec cela, nous lancerions 10 à 15% de la zone de développement totale dans le cadre de la phase 1 de chaque projet, totalisant environ 2,5 millions de pieds carrés de la zone de développement des 18 millions de pieds carrés au cours des prochaines années.

Le pipeline de lancement semble particulièrement solide dans le MMR, car les développeurs ont profité du programme de concession du gouvernement, en vertu duquel si les développeurs donnaient un montant initial pour toutes les approbations nécessaires pour leurs projets, ils obtenaient une concession de 50% sur le même. En avez-vous profité ?

Oui, notre bilan solide, avec un ratio dette/fonds propres de 0,18x, nous permet de profiter de ce dispositif. Cela entraînera des économies totales d’environ 250 crores pour Sunteck, ce qui compensera toute augmentation des coûts de construction due à la hausse des prix des matières premières et nous permettra de fournir des produits de qualité à des valeurs attrayantes à nos clients.

Quel type d’impact voyez-vous sur l’offre au cours de l’EX22 à la suite de la décision ci-dessus ?

Seuls les développeurs financièrement solides pourront profiter de ce schéma. Ainsi, nous ne voyons aucune augmentation inattendue de l’offre. En effet, au fil du temps, il y a eu une correction des lancements et le stock d’invendus dans le MMR a considérablement diminué à environ 2,3 ans, y compris les projets au point mort. Ainsi, pour les développeurs organisés de marque comme nous, l’environnement global semble très positif à moyen et long terme.

Quelles sont les perspectives de prix dans les mois à venir ? L’année dernière, les remises et les offres étaient importantes et les développeurs ont vidé de nombreux stocks. Quels seront les prix?

Compte tenu de la réduction des stocks d’invendus – ainsi que d’une flambée des coûts de construction due à la hausse des prix des matières premières et à une consolidation croissante à l’échelle de l’industrie – nous pensons que les prix des produits de qualité dans les micro-marchés robustes resteront fermes et pourraient même augmenter en temps.

Vous êtes censé être en pourparlers pour quelques accords de développement conjoint (JDA). Comment évoluent ces plans et à quoi peut-on s’attendre ?

Nous exécutons nos JDA par le biais de la diligence raisonnable, conformément à nos plans. Depuis la première vague de Covid-19 en 2020, Sunteck est le plus grand acquéreur de projets à haute valeur ajoutée dans le MMR – une tendance qu’elle maintient encore aujourd’hui. <

En fait, la société a considérablement accéléré la dynamique d’acquisition après la deuxième vague. Shahad (Kalyan) est notre quatrième acquisition depuis l’avènement de la pandémie de Covid-19. Avant ce projet, la société a réalisé trois acquisitions de projets à Vasai, Vasind et Borivali, totalisant environ 8 millions de pieds carrés et ce projet ajoutera environ 10 millions de pieds carrés supplémentaires, ajoutant ainsi au total 18 millions de pieds carrés au portefeuille de Sunteck.

Ayant acquis plus de projets que la plupart des grands développeurs pendant le verrouillage de l’exercice 21 à des conditions attrayantes, les analystes sont positifs quant à la stratégie d’acquisition créatrice de valeur de Sunteck. Vos commentaires.

La consolidation du marché en faveur de sociétés immobilières de qualité et bien financées est une tendance continue et Sunteck a été un bénéficiaire clé de cette tendance, élargissant continuellement son portefeuille d’activités avec des opportunités de rendement attrayantes. Nous sommes heureux que la communauté des analystes apprécie la valeur de nos recherches et de notre exécution.

Quels sont les plans d’investissement pour l’exercice 22 ?

Les événements de l’année dernière ont fourni une opportunité unique à des sociétés de gestion de trésorerie financièrement solides et prudentes comme la nôtre, de réaliser des acquisitions de projets sans nuire à l’allocation de capital interne en utilisant le modèle d’actif léger. À l’avenir, nous serons heureux d’examiner les transactions potentielles qui sont alignées sur l’éthique commerciale de Sunteck et de les convertir si les plans commerciaux répondent à nos objectifs internes de TRI.

Des projets de collecte de fonds pour l’année ?

Actuellement, nous n’avons aucun projet. Toute décision à ce sujet doit être prise avec soin après avoir pris en compte la création de valeur que le nouveau financement peut apporter.

