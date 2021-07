« L’environnement est plus difficile pour un entraîneur qui n’a pas de joueurs du Real Madrid »

01/07/2021

L’ancien Blaugrana Xavi Hernández, actuel entraîneur d’Al-Sadd, a analysé la trajectoire de l’équipe espagnole lors de l’Eurocup et a assuré que Luis Enrique Martínez a les choses plus compliquées par la pression qui vient de l’environnement madrilène pour n’avoir convoqué aucun joueur du Real Madrid.

S’adressant à #Vamos de Movistar +, Xavi a souligné que “c’est difficile avec l’environnement qui existe, qui est très exigeant et critique, et plus pour un entraîneur qui n’a pas de joueurs du Real Madrid, car l’environnement de l’équipe est madrilène. En fin de compte, vous devez accepter les critiques, esquiver et vous concentrer sur le jeu. Cela nous est déjà arrivé. Il faut attendre. Ils sont en quarts de finale et ils s’en sortent très bien.”

L’ancien international espagnol considère que “la critique me semble quelque chose dans la normalité, on la vit de l’intérieur. L’environnement en Espagne est très critique, exigeant. C’est une peine. Il n’y a pas d’équipe dans la presse. C’est pourquoi il est plus difficile pour l’Espagne de remporter des titres. On y parvient avec notre génération, mais c’est compliqué.”

Xavi était optimiste quant aux options de l’équipe espagnole. “Je pense qu’ils peuvent gagner l’Eurocup, nous sommes candidats. Luis Enrique travaille très bien et a des idées très claires. Il y a eu beaucoup de surprises dans le tournoi et l’Espagne pourrait être l’un des candidats. La voie est tracée.”

Xavi a également apprécié la grande performance de Pedri. Comme il l’a reconnu, “son âge est surprenant. Avec ses années, pour démontrer cette capacité de football… Il est intelligent, il a la capacité de jouer un contre un, une belle vision pour faire la dernière passe… C’est un talent dont il faut s’occuper. Il fait la différence.”

GRANDE OPPORTUNITÉ POUR PEDRI

L’entraîneur d’Al-Sadd a minimisé le fait que Pedri a également été appelé pour jouer aux Jeux olympiques. “Amusez-vous. Il a 18 ans. Nous avons tous joué 70 ou 75 matchs au cours d’une saison. Il veut certainement beaucoup aller aux Jeux. À l’époque, j’étais très excité. Barcelone a d’autres intérêts, mais le footballeur est intelligent et veut profiter de cette opportunité.”

L’ex blaugrana a également évoqué la situation de son ex-coéquipier Leo Messi, qui est libre après la fin de son contrat avec le FC Barcelone. “Sergio Ramos est aussi un agent libre. Voyons comment la situation évolue. Je vois Messi heureux au Barça. Tout indique qu’il va renouveler et je lui souhaite tout le meilleur. Leo a besoin du Barça et le Barça a besoin de Leo. J’imagine que dans quelques jours le renouvellement sera annoncé”, a-t-il commenté. Et a ajouté que “Messi cherche le bonheur et au Barça il le retrouvera. Même si je ne suis pas au quotidien du club. Leo venait de terminer son contrat et il y a eu un changement de président. Ce n’est pas facile”.

Sur son éventuel retour à Barcelone, Xavi a déclaré que “J’ai de l’amitié avec Laporta, mais rien de plus à partir de là. Je leur souhaite le meilleur, à Laporta en tant que président, à Koeman en tant qu’entraîneur et aux joueurs, car je suis ami avec beaucoup. Je veux toujours que Barcelone gagne.”