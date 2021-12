L’envoi de messages vocaux sur WhatsApp est devenu beaucoup mieux

WhatsApp déploie une mise à jour de sa fonction de messagerie vocale qui devrait satisfaire de nombreux utilisateurs fréquents. La mise à jour permet désormais aux utilisateurs de prévisualiser un clip vocal avant de l’envoyer.

WhatsApp a annoncé la nouvelle fonctionnalité dans un tweet, soulignant à quel point il peut être frustrant de supprimer et de réenregistrer constamment un clip vocal après avoir gâché quelque chose. Bien que cela puisse encore arriver, cette nouvelle méthode permet d’écouter votre enregistrement avant qu’il ne soit envoyé à la place et non après. De cette façon, vous pouvez vraiment vous assurer que vous transmettez exactement ce que vous voulez dans votre message.

Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des répétitions. Vous pouvez maintenant prévisualiser vos messages vocaux avant d’appuyer sur envoyer. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD – WhatsApp (@WhatsApp) 14 décembre 2021

Pour prévisualiser votre message vocal, maintenez enfoncée l’icône du microphone, puis faites-la glisser vers le haut pour la verrouiller en enregistrement mains libres. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur le arrêter bouton au centre et appuyez sur jouer pour le prévisualiser. De là, vous pouvez frapper le envoyer bouton.

Les autres applications de Meta, y compris Facebook Messenger et Instagram, permettent également aux utilisateurs de verrouiller le microphone, vous n’avez donc pas à garder votre doigt appuyé pendant l’enregistrement. Cependant, aucune des deux applications ne donne à l’utilisateur la possibilité de prévisualiser l’enregistrement avant de l’envoyer.

C’est une fonctionnalité intéressante à avoir, et elle devrait être disponible sur toutes les plateformes, y compris le Web, le bureau, iOS et les meilleurs téléphones Android. Avec un peu de chance, Meta mettra à jour ses autres applications de messagerie pour prendre en charge les aperçus des messages vocaux.

