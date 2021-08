Léo Baptistao démissionne de contrat en Chine et entre dans le regard de l’Inter

13/08/2021 à 19:46 CEST

Léo Baptistao a joué à Wuham, Chine mais il a réussi à résilier son contrat qui s’est prolongé jusqu’à la fin de l’année et maintenant il est libre de négocier avec d’autres clubs. Puisque l’information est connue, de nombreux clubs se sont intéressés à l’attaquant.

L’information a été diffusée par Rádio Bandeirantes et puis il a été confirmé par ge. Le club Rio Grande do Sul a des concurrents Inter, un brésilien et un espagnol, dont le nom n’a pas été révélé. Le L’Inter est intéressé par la signature du joueur de 28 ans, qui avant de regarder l’agresseur, a tenté de signer Giuliano et Pedro Henrique Konzen pour infraction d’équipe. Mais le milieu de terrain a préféré choisir de défendre les Corinthians et l’attaquant des Turcs de Sivvasspor.

Baptistao a la citoyenneté européenne et De retour en Espagne, il analyse quelques questions avant de décider quoi faire de son avenir. Le joueur est passé par la base portugaise mais a fait carrière en Espagne, a défendu le Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Real Betis, Villareal et Espanyol avant de décider de partir en Chine en 2019.

Le joueur brésilien est également connu sous le nom de “Parça de Neymar” pour avoir partagé son amitié avec le joueur du PSG sur les réseaux sociaux. Cette saison, le Colorado a déjà recruté cinq renforts : les défenseurs Gabriel Mercado et Bruno Méndez, l’arrière gauche Paulo Víctor et les attaquants Taison et Carlos Palacios.

Avant la fin du marché d’été, on saura quelle est la décision finale marqué par Léo Baptistao. Le reverra-t-on en Espagne ?