Leo Burnett India nomme Niket Kumar vice-président exécutif et directeur du numérique

Leo Burnett India a nommé Niket Kumar vice-président exécutif et directeur du numérique, Leo Burnett Mumbai. Dans ce nouveau rôle, Kumar sera responsable de la croissance et de la gloire d’un groupe d’entreprises du bureau de Mumbai. Il rapportera à Dheeraj Sinha, PDG et directeur de la stratégie – Asie du Sud, Leo Burnett et Rajdeepak Das, PDG et directeur de la création – Asie du Sud, Leo Burnett.

Kumar rejoint Leo Burnett en provenance d’Aditya Birla Capital où, dans son dernier rôle, il dirigeait le marketing des produits, des canaux et du cycle de vie des clients pour leur activité d’assurance-vie. «Chez Leo Burnett, nous cherchons à constituer une équipe qui reflète notre pensée nouvelle ère et repousse les limites pour créer le meilleur travail de sa catégorie pour nos clients. Niket possède une expérience précieuse du point de vue de la marque et de l’agence. Ajoutez à cela son expérience numérique et je suis sûr que Niket apportera une valeur ajoutée à nos équipes et à nos clients et accélérera notre programme de fourniture de solutions d’entonnoir complètes à nos clients. La nomination de Niket s’ajoute à l’équipe de direction dynamique que nous avons à Mumbai et je lui souhaite la bienvenue dans la famille Leo Burnett », a déclaré Sinha.

Pour Das, la nomination de Niket ajoute une nouvelle réflexion et de l’énergie à l’équipe de direction. « Cela reflète également l’élan que l’agence a actuellement, et je suis convaincu que Niket jouera un rôle précieux dans la construction et l’accompagnement de nos clients et de nos entreprises. Je lui souhaite tout le meilleur dans son nouveau rôle », a-t-il déclaré.

Kumar possède plus de 18 ans d’expérience dans le marketing de marque et la publicité dans des catégories telles que BFSI, FMCG, informatique et télécommunications, automobile, santé et soins personnels, confiserie, hôtellerie/QSR et vente au détail. Il a travaillé avec des équipes interfonctionnelles et interculturelles d’Inde et d’autres pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Europe, le Moyen-Orient, le Pakistan, le Sri Lanka, Singapour, la Thaïlande et la Malaisie.

« Aujourd’hui, Leo Burnett ressemble et agit comme un creuset géant de multiples spécialités avec un feu créatif brûlant en dessous. Alors que les frontières entre « principal » et « numérique » deviennent considérablement floues, tout le monde semble travailler vers un objectif commun consistant à fournir les meilleures solutions pouvant générer des résultats commerciaux. Je crois qu’avec mon expérience en marketing de marque et d’entreprise, je serai en mesure de mieux combler le fossé entre nous et nos clients en nous aidant plus profondément dans l’entonnoir marketing ; en utilisant notre excellence créative pour aider à offrir de meilleures expériences utilisateur et rendre tout ce que nous faisons pour nos clients mesurable et attribuable », a déclaré Kumar.

