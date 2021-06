Leo Burnett India pour gérer le mandat stratégique et créatif de GOQii

Fondée en 2014, GOQii est une plate-forme de soins de santé basée sur la technologie qui permet aux consommateurs de mener une vie meilleure et plus saine.

GOQii, la plate-forme de soins de santé préventifs basée sur la technologie intelligente s’est associée à Leo Burnett India pour gérer son mandat stratégique et créatif. Le compte sera géré par le bureau de l’agence à Mumbai.

GOQii s’engage à faire du monde un endroit plus sain et plus heureux, a déclaré Vishal Gondal, fondateur de GOQii. « Notre mission est de créer la plus grande plate-forme de soins de santé basée sur la technologie pour responsabiliser et motiver les consommateurs à #BeTheForce. Compte tenu de notre proposition et de notre industrie dynamique, nous recherchions un partenaire qui imitait notre pensée et nos objectifs du nouvel âge avec de la créativité et un ADN numérique fort. Nous avons été impressionnés par la compréhension de Leo Burnett de l’état d’esprit des soins de santé préventifs ; une réflexion stratégique axée sur les données et une nouvelle approche créative. Nous sommes impatients de travailler ensemble », a-t-il ajouté.

Pour Dheeraj Sinha, PDG et directeur de la stratégie, Asie du Sud, Leo Burnett, l’Inde a besoin d’un mouvement pour la santé. « Nous devons mettre autant l’accent sur une vie meilleure et plus saine que sur les soins de santé post-maladie. La vision du monde de GOQii et sa suite de services visent à vous aider à vivre une vie plus longue, meilleure et plus épanouie. La marque offre cela à travers de multiples services, des liens avec des marques, des conseils en nutrition, des conseils en santé, des contenus autour du bien-être mental jusqu’aux solutions d’assurance. Nous sommes en effet impatients de nous associer à GOQii pour donner accès à une vie meilleure grâce à une meilleure santé pour la plus grande Inde », a-t-il déclaré.

Fondé en 2014, GOQii permet aux consommateurs de mener une vie meilleure et plus saine. La plate-forme de soins de santé intelligente de GOQii rassemble l’ensemble de l’écosystème des soins de santé préventifs. Son écosystème de santé intelligent intègre des outils pour un coaching personnalisé en temps réel, un magasin de commerce électronique de santé, la planification de bilans de santé, un casier de santé, un programme « GOQii Cash » où un comportement sain est récompensé par des remises en espèces et des remises d’assurance basées sur la santé. données de gestion et coaching en direct par des experts sur GOQii Play, la plateforme OTT de santé.

Lire aussi : GroupM nomme Madhvi Pahwa au poste de directeur des ressources humaines pour l’Asie du Sud

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.