Leo Burnett India renforce son équipe de planification avec de nouvelles nominations

Leo Burnett India a annoncé avoir renforcé son équipe de planification stratégique avec deux nouvelles nominations à Mumbai. Mittu Torka et Bonnie Michael ont rejoint l’entreprise en tant que vice-président exécutif, stratégie. La société a également élevé Ankit Singh au poste de vice-président exécutif, stratégie à Delhi.

Michael rejoint Burnett avec près de deux décennies d’expérience dans les produits de grande consommation, la finance, la technologie, l’automobile et l’hôtellerie. Il se spécialise dans la fourniture de solutions stratégiques aux marques et aux organisations, et les aide à interagir avec leur public, afin d’améliorer leur expérience client de manière efficace, a déclaré la société.

L’expérience de Torka va du développement de plateformes en ligne, de la gestion du cycle de vie des clients à l’élaboration de récits de marque et de stratégies de mise sur le marché. Elle a travaillé sur des marques telles que Samsung (Global), Coca-Cola, Guinness, Huawei (Pacifique Sud), OLX, General Mills et Mead Johnson au cours de sa carrière. Mittu a également sa propre entreprise entrepreneuriale – « Mannmitr » qui est une plate-forme de santé mentale.

Singh travaille avec Leo Burnett depuis quelques années et a, au fil des ans, construit avec succès des marques, des équipes performantes et des activités pour l’agence. Selon l’agence, il a joué un rôle déterminant dans la direction de l’équipe stratégique de Delhi et a fait partie intégrante de la croissance multiple observée au bureau de Delhi au cours des trois dernières années.

Chez Leo Burnett India, la stratégie a toujours été au cœur du succès des entreprises clientes, a déclaré Dheeraj Sinha, PDG et directeur de la stratégie pour l’Asie du Sud, a déclaré Leo Burnett. « C’est également un témoignage du succès de notre offre Leo Burnett Consult qui a déjà réalisé plusieurs projets dans l’année qui a suivi son lancement. Notre pensée nouvelle ère et notre trajectoire de croissance ont toujours attiré les meilleurs talents de l’industrie. Mittu et Bonnie possèdent tous deux des connaissances et une expérience précieuses ayant travaillé dans divers secteurs et certaines des meilleures marques. Leur ajout à l’équipe de planification ne fera que nous aider à affiner notre réflexion et nos résultats sur nos entreprises », a-t-il ajouté.

Sinha a en outre déclaré qu’Ankit a été un élément précieux de l’équipe de planification de Leo Burnett et que cette promotion est non seulement bien méritée, mais témoigne également de l’engagement de l’entreprise à développer les talents locaux.

