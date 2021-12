Leo Burnett India signe un mandat créatif pour Roposo

Le compte sera traité depuis le bureau de l’agence à Delhi

Leo Burnett India s’est vu confier le mandat de communication intégrée de Roposo, une plateforme de commerce de divertissement en direct axée sur les créateurs. L’agence a également créé la première campagne de la marque annonçant la nouvelle identité de marque. Le compte sera traité depuis le bureau de l’agence à Delhi. Selon Dheeraj Sinha, PDG et directeur de la stratégie pour l’Asie du Sud, Leo Burnett, Roposo a non seulement l’avantage local, mais c’est également l’une des rares applications hybrides haut de gamme qui rassemble le commerce et le divertissement grâce à leur innovation technologique et produit.

« Cela nous donne la plate-forme idéale pour élaborer une approche stratégique axée sur les données pour la marque, en utilisant des informations culturelles pertinentes pour construire un récit puissant qui résonne avec son public. Notre premier travail reflète cela alors que nous réunissons certains des créateurs de contenu les plus puissants d’Inde pour présenter l’offre renouvelée de la marque. Nous sommes très heureux de nous associer à l’équipe Roposo dans ce voyage passionnant et sommes impatients de tracer ensemble la success story de la marque », a ajouté Sinha.

Dans le cadre de cette association, Leo Burnett India a créé la campagne « Own It Now » qui présente le nouveau récit de la marque à travers cinq créateurs dans toutes les catégories : musique, mode, comédie, danse et fitness. Le film présente des créateurs de contenu populaires – Komal Pandey, Krishna Shroff, Aadar Malik, Lisa Mishra et Sushant Khatri. De plus, la musique du film a été écrite et composée par le groupe de hip-hop ‘Seedhe Maut’.

Pour Mansi Jain, vice-président et directeur général de Roposo, la société se trouve à un moment passionnant où elle crée une offre innovante et significative pour les créateurs de contenu et les utilisateurs. Il vise à créer une plate-forme unique permettant aux créateurs, au contenu et au commerce de se réunir, au sein d’un environnement de type centre commercial virtuel en direct. Leo Burnett a démontré une excellente compréhension du pouls culturel et du comportement des consommateurs et l’a traduit en idées percutantes pour la marque, a ajouté Jain.

« Roposo est l’une des plateformes les plus excitantes et immersives à la fois pour les créateurs de contenu et les utilisateurs. Notre campagne « Own it Now » reflète la passion et l’attitude qu’incarne la génération d’aujourd’hui. En réunissant certains des meilleurs créateurs de contenu, notre film montre comment les créateurs et les utilisateurs peuvent s’approprier leur propre moment avec les nouvelles fonctionnalités de Roposo. Le morceau brillamment accrocheur de la campagne réalisé par les rappeurs populaires ‘Seedhe Maut’ reflète parfaitement la confiance et l’attitude arnaqueuses des nouvelles générations », a déclaré Rajdeepak Das, PDG et directeur de la création, Asie du Sud, Leo Burnett.

