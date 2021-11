Leo DiCaprio aime la petite amie de Bezos et il répond LOL ! L’acteur de Titanic était au gala LACMA Art + Film à Los Angeles, lorsqu’il a rencontré le milliardaire amazonien et sa petite amie Lauren Sánchez, tandis que l’acteur les saluait, la femme n’a pas caché son admiration pour DiCaprio. Bahahahahahaha… elle avait l’air ravie de sa présence.

Et c’est que pour terminer, Leonardo DiCaprio a l’air géant à côté de Sánchez et Bezos, il semble même qu’il soit au sommet d’une marche ou quelque chose. Il s’avère que Leo est beaucoup plus grand que Bezos. Le Lion mesure – selon les dires – environ ou plus de 1,80 m et Bezos mesure environ 1,72 m.

On voit donc que Leonardo DiCaprio est tendance 👀 Voici notre vidéo originale de @marcmalkin de DiCaprio discutant avec Jeff Bezos et sa petite amie Lauren Sanchez au gala LACMA Art + Film https://t.co/TpKZZjUS3Y pic.twitter.com/s3nkA6rKrk – Variété (@Variety) 8 novembre 2021

Évidemment, après la vidéo publiée sur Twitter par Variety, les gens sur Twitter ont commencé à se moquer, parmi les commentaires (via Pagesix) :

« Léo est M. Je vole ta petite amie », a déclaré Barstool à la vidéo Variety. « On dirait que Bezos va l’envoyer au bar pour prendre un verre » – a écrit le comédien The Kid Mero sur Twitter « La règle numéro 1 est de ne jamais présenter ta petite amie à Leo DiCaprio » – a commenté ericj_d « L’homme le plus riche du monde et sa petite amie toujours à la recherche », a déclaré un autre. « Bezos soulevant des poids tout ce temps pour rien », a déclaré un autre utilisateur, faisant référence à la croissance des muscles de Bezos ces derniers temps. « Trouvez quelqu’un pour vous regarder comme la petite amie de Jeff Bezos regarde Leo DiCaprio », a écrit un autre.

Bon, bon, après toutes ces moqueries, Jeff Bezos a envoyé à Leo un message sur Twitter qui dit : « Leo viens ici, je veux te montrer quelque chose », et c’est Jeff avec un avertissement de Danger, chute mortelle d’une falaise.

Bahahahahahaha, quelqu’un a été brûlé en voulant pousser Léo dans le ravin… ou plutôt, la femme ? MDR!

Bezos et Lauren Sánchez, animatrice de télévision et pilote d’hélicoptère, ont rendu public leur relation en janvier 2019, peu de temps après, étonnamment, Bezos et son épouse MacKenzie Scott ont annoncé qu’ils divorçaient après 25 ans de mariage. IL POSSÈDE!

Alors, Leo DiCaprio aime la petite amie de Bezos et il répond LOL ! Elle ne sait pas que Léo n’aime pas les « grands »…