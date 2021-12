Leo DiCaprio et Jennifer Lawrence répondent à la fin de Don’t Look Up

De son côté, Jennifer Lawrence, interprète de Kate Dibiansky a déclaré à propos de cette allégorie du changement climatique : « Je suis sûre de pouvoir dire ceci au nom de presque tout le monde : C’est extrêmement frustrant d’être un citoyen qui croit au changement climatique et qui a peur, mais je n’en fais pas partie – vous savez, je ne peux pas acheter un sénateur – donc nous sommes un peu impuissants. «

Après les critiques, les acteurs ont réaffirmé qu’ils étaient d’accord avec la vision que le réalisateur Adam McKay (Vice) voulait montrer avec ce film. Le film a un casting spectaculaire et c’est un autre aspect qui a beaucoup été discuté sur les réseaux sociaux. En soi, il y a toute une controverse sur le film.

Ne lève pas les yeux c’est un commentaire sur notre destin en tant qu’humanité si nous ne prenons pas des mesures drastiques pour inverser la crise climatique. Surtout pour les politiciens et les hommes d’affaires au pouvoir. Et après tant de films sur la fin du monde depuis Armageddon (1998), quelqu’un a dû le montrer avec beaucoup plus de drame, non ?