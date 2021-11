Leo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Meryl Streep dans la bande-annonce de « Don’t Look Up »

Voyant la réponse du président des États-Unis, Jennifer et Léo se chargeront de filtrer les informations à propos de cette comète qui détruira la Terre, mais ils rencontrent beaucoup d’indifférence et de frustration. Ici le Ne cherchez pas la bande-annonce complète.

Le film est réalisé par McKay, que vous connaissez dans des films comme The Big Short, American Hustle et Vice, et en partie par Kate Dibiasky, interprétée par Jennifer Lawrence, étudiante diplômée en astronomie. Elle et son professeur, le Dr Randall Mindy (DiCaprio), faites la découverte étonnante d’une comète en orbite dans le système solaire.

Surtout, le public est enthousiasmé par la grande distribution que le film rassemble, comme les films McKay ont tendance à l’être.