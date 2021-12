Leo DiCaprio s’est fortement opposé à voir Meryl Streep nue dans Don’t Look Up

Qui d’autre joue dans Don’t Look Up ?

Jonah Hill, Timothy Chalamet, Kid Cuid, Matthew Perry, Himesh Patel et même Ariana Grande sont dans le film.

Quelle est l’intrigue ?

NEW YORK, NEW YORK – 05 DÉCEMBRE : (LR) Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill et Adam McKay assistent à la première mondiale de « Don’t Look Up » au Jazz at Lincoln Center le 05 décembre 2021 à New York. (Photo de Dimitrios Kambouris / . pour Netflix) (.)

L’histoire est centrée sur deux astronomes de bas niveau, interprétés par Leo et Jennifer Lawrence, qui ont découvert qu’une comète approchante est sur le point de détruire la planète Terre. Ce sont donc eux qui sont chargés d’avertir le monde, de la fin du monde, en gros. Mais le président joué par Meryl Streep et son équipe, ils se moquent et ne font rien.

Quand est-ce qu’il est diffusé en avant-première ?

Il est actuellement disponible en salles et en avant-première sur Netflix juste à temps pour Noël, le 24 décembre.