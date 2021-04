Leo Joseph de Xerox Inde: les MPME sont très importantes pour nous; nous avons touché 1 clients lakh jusqu’à présent | Entrevue

« Xerox a observé que les MPME indiennes sont enclines à une approche axée sur les services, ce qui est tout à fait remarquable par rapport à notre clientèle mondiale. »

Technologie pour les MPME: Les vents favorables post-Covid ont accéléré le rythme de l’adoption de la technologie par les vastes micro, petites et moyennes entreprises (MPME) de l’Inde. Pour tirer parti du changement de comportement numérique ou numérique parmi les MPME et leurs clients, en particulier après la pandémie, les entreprises technologiques mondiales telles que Xerox ont fait un pas en avant pour les petites entreprises en Inde avec de multiples offres uniques. «Il y a une prise de conscience et une reconnaissance accrues de la nécessité d’être numérique et cela reflète définitivement la façon dont ces MPME adoptent la technologie», a déclaré Leo Joseph, directeur général du fournisseur de solutions d’impression Xerox Inde. Dans une interaction avec Financial Express Online, Joseph a mis en lumière l’adoption de la technologie post-Covid parmi les MPME, les solutions proposées par Xerox aux petites entreprises, leurs avantages en termes de coûts, leurs défis, etc. Extraits édités ci-dessous:

Comment la technologie a-t-elle été adoptée par la clientèle des MPME après la pandémie?

Les MPME devront se concentrer sur l’accélération de leur reprise et faire pression pour une croissance supplémentaire dans l’ère post-Covid. Cela ne peut se faire qu’en renforçant leurs opérations en intégrant des solutions numériques robustes qui contribueraient à réduire les dépenses opérationnelles, faciliteraient le travail à distance et renforceraient la sécurité. L’automatisation et l’automatisation numérique seraient les domaines clés pour les MPME à l’avenir. Nous constatons déjà, dans le cadre d’une enquête récente, qu’environ 50% des MPME ont déjà adopté les plates-formes de vente numériques par rapport aux entreprises qui existaient avant Covid. Il y a une prise de conscience et une reconnaissance accrues de la nécessité de disposer de la technologie numérique et cela se reflète certainement dans la manière dont ces MPME adoptent la technologie.

Quelle est l’importance des MPME pour Xerox en Inde? De plus, quels outils Xerox propose pour améliorer en particulier le flux de travail, la numérisation du lieu de travail et la productivité des employés dans les petites entreprises?

Du point de vue de Xerox, nous avons une offre solide pour les MPME. Si vous considérez les MPME traditionnelles, vous constaterez qu’elles ne sont ni fixes ni prévisibles. Les MPME doivent être robustes et suffisamment flexibles pour s’adapter aux nouvelles perturbations, prendre de nouvelles formes et trouver de nouvelles limites. Pour aider à permettre cela, Xerox propose trois offres clés pour les MPME. Premièrement, la plate-forme de gestion de contenu cloud Xerox qui aide à transformer l’espace de travail et à améliorer les flux de travail avec la capture, la gestion et le partage de documents de plus en plus faciles et sécurisés.

Deuxièmement, les services Xerox Intelligent Workplace offrent des technologies complètes de sécurité, d’analyse, de numérisation et de cloud pour offrir une expérience de travail plus transparente sur les plates-formes papier et numériques. Cela permet aux MPME d’avoir un lieu de travail efficace et de rendre leurs employés plus productifs et plus sûrs. Xerox propose également des imprimantes laser pour les besoins des bureaux aux imprimantes de production haut de gamme. Le segment MPME est très critique et a un impact significatif sur nous. Xerox est le leader dans la gestion de ce segment grâce à des offres de services numériques. Au fil des ans, nous avons principalement touché environ 1 00 000 clients du segment.

Xerox a récemment acquis la plate-forme de réalité augmentée CareAR. Pensez-vous que cela profite à votre base MPME?

Xerox a hâte d’améliorer le portefeuille de logiciels Xerox. CareAR est une plate-forme de support de réalité augmentée, que nous avons récemment acquise, qui peut aider les MPME à fournir un accès en temps réel à l’expertise pour les clients, leurs employés et les travailleurs sur le terrain. C’est en effet une approche innovante. Avec ce logiciel, les agents distants et les experts peuvent voir virtuellement la situation et guider visuellement une solution à l’aide d’une suite d’outils de réalité augmentée via des appareils de bureau, mobiles et en verre intelligent.

Dans quelle mesure voyez-vous la courbe d’adoption de la technologie parmi les MPME aujourd’hui par rapport aux années précédentes? Et qu’en est-il de la rentabilité des produits?

Xerox collabore avec les MPME par le biais de leurs partenaires de distribution qui sont présents à travers l’Inde et qui desservent les clients MPME. Les MPME sont aujourd’hui plus réceptives en termes de technologie que les années précédentes et veulent la meilleure productivité de la technologie en plus des offres de Xerox. Cela permet également une meilleure rentabilité. Les partenaires de distribution leur offrent une pléthore de services parmi lesquels choisir, ce qui les aide non seulement à se concentrer sur leur cœur de métier et à diriger la partie informatique de Xerox, mais leur promet également dès le départ d’économiser davantage et d’être constamment à l’écoute. Par conséquent, le segment est très réceptif à l’adoption de nouvelles technologies, de nouveaux services et de nos offres de produits. Du point de vue de la réduction des coûts, Xerox offre jusqu’à 25% d’économies sur le cycle de vie de ce service ou de cette solution.

Enfin, voyez-vous une différence dans l’approche technologique des MPME en Inde par rapport aux autres zones géographiques et aux défis qui l’entourent?

Xerox a observé que les MPME indiennes sont enclines à une approche axée sur les services, ce qui est tout à fait remarquable par rapport à notre clientèle mondiale. Le défi serait la prise de conscience des dernières technologies et technologies dans leur ensemble, en plus de la connaissance des services fournis qui peuvent faciliter leurs processus commerciaux facilement. La plupart des MPME ne disposent pas d’une structure informatique solide. Nous veillons à ce que les MPME tirent le meilleur parti des services numériques dans l’ère post-Covid.

