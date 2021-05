Leo Kearse demande à TOUS les Écossais de voter dans indyref2 alors que Sturgeon tente d’interdire les résidents non écossais | Politique | Nouvelles

M. Kearse, né dans le Dumfriesshire et vivant maintenant à Londres, est l’un des plus de 700000 Écossais d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord qui pourraient se retrouver sans vote si Nicola Sturgeon réussissait un autre référendum. Son soutien à un groupe parlementaire multipartite mis en place la semaine dernière intervient après qu’un sondage Redfield et Wilton auprès de 2000 personnes a révélé que 54% pensent que les Écossais du Royaume-Uni devraient être autorisés à voter lors d’un référendum sur l’indépendance. Seuls 30% étaient en désaccord avec la position nationaliste écossaise selon laquelle seuls les citoyens écossais devraient avoir le droit de voter.

M. Kearse, qui s’est récemment présenté en tant que militant pour la liberté d’expression lors des élections au Parlement écossais, a déclaré: «Les Écossais vivant au Royaume-Uni doivent absolument être autorisés à voter dans n’importe quel pays. «Nous sommes les Écossais qui seraient les plus touchés par le Scexit et nous sommes les Écossais qui ont l’opinion la plus éclairée sur le rôle de l’Écosse au Royaume-Uni alors que nous avons franchi la frontière et vécu avec nos voisins britanniques.

«En travaillant à Londres dans les domaines de la police, du gouvernement et de la culture, j’ai vu la voix puissante des Écossais dans la gestion du Royaume-Uni.

«Je crains que le SNP nationaliste ne fomente l’esprit de clocher chez les jeunes Écossais en les soudoyant pour qu’ils étudient en Écosse au lieu de traverser la frontière, d’élargir leurs horizons et de constater qu’il y a beaucoup d’amour entre les nations du Royaume-Uni.

«Les expatriés britanniques vivant en Europe ont été autorisés à voter au Brexit. Les Écossais vivant dans le reste du Royaume-Uni devraient être autorisés à voter au Scexit. Empêcher cela serait antidémocratique. »

Cela vient après que Lord Foulkes, son homologue travailliste, ait mis en place un groupe parlementaire pour s’assurer que le droit de vote pour un référendum inclut tous les Écossais.

L’ancien ministre conservateur Liam Fox, qui fait partie du groupe, a suggéré qu’il soit lancé comme une campagne «familles pour le Royaume-Uni».

Commentant le sondage, Lord Foulkes a déclaré: «C’est un soutien massif et bienvenu pour notre campagne visant à donner aux Écossais dans le reste du Royaume-Uni leur droit d’aînesse».

«Ils seraient probablement les plus touchés par la séparation de l’Écosse du reste du Royaume-Uni, il est donc normal qu’ils aient leur mot à dire et il est bon qu’une majorité substantielle à travers le Royaume-Uni le reconnaisse».

“Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour éviter un autre référendum qui divise mais, si cela nous est imposé d’une manière ou d’une autre, tous les Écossais du Royaume-Uni doivent avoir un vote”

Un autre partisan du groupe, la députée conservatrice Hastings et Rye, Sally-Ann Hart, qui siège au comité spécial des affaires écossaises et se considère écossaise par sa famille, a déclaré: celui de 2014 a été accepté comme un vote une fois par génération, mais s’il y en a à nouveau, je crois que, à tout le moins, ceux qui vivent dans le reste du Royaume-Uni et qui auraient droit à un passeport écossais par naissance en Écosse ou la famille devrait avoir le droit de voter.

«Après plus de 300 ans de notre précieuse union, il existe des liens familiaux écossais dans tout le Royaume-Uni et un vote sur l’indépendance devrait refléter cela et pas seulement pour les personnes vivant en Écosse à l’époque. L’indépendance écossaise n’est pas uniquement une affaire écossaise.

“Nous sommes plus unis que les cyniques ne voudraient vous faire croire. Nous sommes quatre nations sous un même drapeau. Nous sommes le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.”