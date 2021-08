Leo Messi a-t-il un rival pour le Ballon d’Or ?

24/08/2021 à 08h00 CEST

Le désormais joueur du PSG, Leo Messi, est l’un des principaux joueurs placés pour obtenir un nouveau Ballon d’Or, qui serait le septième de son record individuel. Avec la réalisation de Copa América avec l’équipe nationale argentine et la Copa del Rey avec Barcelone, qui fut finalement son dernier titre avant de signer avec l’équipe parisienne, let placé comme le meilleur prétendant devant Jorginho.

L’Argentin, qui il n’a pas encore pu faire ses débuts avec son nouveau club, est le meilleur joueur d’aujourd’hui et l’un des meilleurs de l’histoire, partageant le podium avec Pelé ou Maradona, deux des joueurs les plus différentiels du 20e siècle. Aucun joueur à ce jour n’a remporté autant de Ballon d’Oros (6) que lui : 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019.

Un autre candidat est sans aucun doute Jorginho. Le milieu de terrain transalpin a été la pierre angulaire de Thomas Tuchel à Chelsea, ce qui l’a conduit à remporter sa première Ligue des champions, et aussi de Mancini dans l’équipe italienne, qui a atteint la finale du Championnat d’Europe comme l’une des équipes combinées les plus fortes et a fini par battre l’Angleterre aux tirs au but.

Cristiano Ronaldo ou Lewandowski, des candidats avec moins de favoritisme

Messo et Jorginho sont les deux grands candidats à la première place, mais au tour du podium il y a d’autres noms comme Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Coppa Italia et meilleur buteur de Serie A, ou Robert Lewandowski, qui a remporté la Bundesliga et a été le meilleur buteur (et aussi le Soulier d’Or).

Ils pourraient également engager Kylian Mbappé, vainqueur de la Coupe et meilleur buteur de Ligue 1, ou Harry Kane., qui n’a pu remporter aucun titre avec Tottenham ou avec l’équipe britannique, tombée face à l’Italie en finale. Cependant, l’agresseur, revendiqué par Manchester City, était le meilleur buteur de la Premier League.