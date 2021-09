Leo Messi, à une fête de Xavi Hernández

in

16/09/2021 à 10:01 CEST

L’attaquant du PSG Leo Messi a disputé son 150e match de Ligue des champions, et le premier avec le maillot du PSG, avec un nul inattendu (1-1) contre Bruges. Il est le troisième joueur à atteindre ce chiffre après Xavi Hernández (151), qu’il égalisera si Mauricio Pochettino parie sur lui au prochain tour, et Cristiano Ronaldo (177).

L’Argentin, qui Il est également le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 120 réalisations après Cristiano Ronaldo (135), créé avec l’équipe parisienne au première rencontre au cours de laquelle Leo Messi, Neymar et Mbappé, le meilleur trident du football européen, se rencontrent. Ainsi, l’équipe de France se classe troisième après la victoire de Manchester City dans l’autre match de groupe.

L’arrivée de Leo Messi à Paris ne répond qu’à un seul objectif : conquérir une nouvelle Ligue des Champions dans sa carrière, qui serait la cinquième. L’ancien joueur du Barça a été trop loin du titre lors des dernières éditions et son plus grand défi est entrez dans le groupe restreint de joueurs avec un total de cinq trophées : seuls Cristiano Ronaldo, Alessandro Costacurta, Paolo Maldini et Alfredo Di Stéfano font partie.

Gagner à nouveau avec Neymar Jr.

Un autre des principaux arguments qui ont conduit Leo Messi à signer pour le PSG après n’avoir pas pu renouveler avec le FC Barcelone est Neymar : la star brésilienne et l’Argentin ont une grande amitié en dehors du terrain et ils se comprennent à merveille à propos de l’herbe.. Ensemble, ils ont formé un duo mortel à Barcelone et ont remporté la Ligue des champions 2015 aux mains de Luis Enrique.

Les Parisiens sont, avec Manchester City et Chelsea, les grands favoris pour le titre de cette édition 2021/22. Les Gaulois ont rencontré Manchester City en demi-finale la saison dernière et sont tombés en finale lors de la précédente, alors la Ligue des Champions est devenue une obsession. Pour cela Leo Messi, Sergio Ramos, Achraf, Donnarumma ou Wijnaldum sont arrivés, entre autres.