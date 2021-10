Leo Messi, à zéro en Ligue 1

27/10/2021 à 09h00 CEST

L’attaquant du PSG, Leo Messi, n’a pas encore fait ses débuts sous Mauricio Pochettino en Ligue 1 malgré le fait qu’il soit le joueur avec le meilleur record de buts attendus (1,8) de tout le championnat.. Il l’a fait jusqu’à trois fois en Ligue des champions : il a fait ses débuts contre Manchester City de Pep Guardiola et a marqué un doublé clé contre Leipzig pour rester leader de la phase de groupes.

L’Argentin, qui n’est pas parvenu à un renouvellement d’accord avec le FC Barcelone et a signé pour le PSG de Neymar et Kylian Mbappé, Il a joué un total de 280 minutes dans le championnat de France jusqu’à présent et a tiré jusqu’à 13 fois lors de ses quatre premiers matchs avec le PSG : il a joué ses premières minutes contre le Stade Reims (0-2) et a débuté contre Lyon (2 -1 ), Rennes (2-0) et Olympique de Marseille (0-0).

0 – Lionel Messi est l’attaquant avec le plus grand nombre de buts attendus sans marquer en Ligue 1 cette saison (1,8 xG). Bogue. #OMPSG pic.twitter.com/W3Igh8NNf6 – OptaJean (@OptaJean) 25 octobre 2021

L’ancien joueur de Barcelone est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps et cela se reflète dans ses statistiques : en tant que joueur du Barça, il a marqué 672 buts et distribué 301 passes décisives sur un total de 778 matches toutes compétitions confondues. De plus, il a absolument tout gagné, aussi bien individuellement que collectivement : cinq Ballon d’Or, quatre Ligue des Champions, 10 Ligues et un long etcetera.

Le PSG, candidat à tous les titres

Les Parisiens ont réuni l’une des équipes les plus puissantes de tous les clubs européens au cours de la dernière décennie et sont sur le point de remporter leur première Ligue des champions, la grande obsession de son propriétaire, Nasser Al-Khelaïfi. Cet été, ils ont signé Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et surtout Leo Messi: formez un trident de luxe avec Neymar et Kylian Mbappé.

Ceux de Mauricio Pochettino sont les grands prétendants aux deux titres français, à la fois en Ligue 1 et en Coupe, et aussi l’un des plus grands favoris pour soulever le premier titre de Ligue des champions de leur histoire.. Avec Manchester City, le Bayern et Chelsea, les Français figurent parmi les principaux placés pour atteindre la finale de l’édition 2021/22.