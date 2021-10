Leo Messi, buteur avec l’Argentine

10/12/2021 à 12:00 CEST

L’attaquant du PSG Leo Messi a atteint 80 buts pour l’équipe nationale argentine en marquant le premier de la large victoire (3-0) sur l’Uruguay lors de la phase de qualification sud-américaine pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.. Il a réalisé un total de 40 en première mi-temps et encore 40 en seconde mi-temps, le dernier quart d’heure de la première mi-temps (de 30 à 45 minutes) étant son temps fétiche pour voir la porte.

L’Argentin, qui est arrivé au PSG ce même marché d’été après n’avoir pas conclu d’accord de renouvellement avec le FC Barcelone, Il est le meilleur buteur historique de l’Argentine par une large différence : Leo Messi complète un podium dans lequel figure Gabriel Batistuta, avec 54 buts, et Kun Agüero, avec 42 buts., actuellement joueur du FC Barcelone après avoir mis fin au contrat avec Manchester City de Pep Guardiola.

L’ancien joueur de Barcelone continue de marquer l’histoire de sa carrière et se rapproche de sa cinquième Coupe du monde: L’Argentine, avec un match de moins, est deuxième avec 22 points, six derrière le Brésil, et avec un avantage de six sur l’Uruguay, qui marque la dernière place qui donne accès à l’épreuve de la Coupe du monde. Sauf surprise de taille, l’albiceleste participera à Qatar 2022 en tant qu’actuel champion d’Amérique.

Qatar 2022, la dernière grande illusion de Leo Messi ?

Messi arrivera à la Coupe du monde du Qatar en 2022 à l’âge de 35 ans et au cours de la dernière année de son contrat avec le PSG. A moins qu’il ne décide de participer à la prochaine, déjà âgée de 38 ans, la prochaine épreuve de Coupe du monde sera la dernière du meilleur joueur de l’histoire. Justement, la Coupe du monde est devenue la grande obsession de Leo Messi : après avoir perdu la finale au Brésil 2014, c’est le seul titre manquant à son palmarès..

L’attaquant a entamé une nouvelle étape à Paris après avoir quitté le FC Barcelone de manière inattendue. La crise économique du club lui a refusé la possibilité de continuer dans le club de sa vie et il tentera de remporter une nouvelle Ligue des champions avec son grand ami Neymar Jr. Kylian Mbappé dans un PSG qui possède l’une des équipes les plus puissantes de tout le football européen.