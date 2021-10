Leo Messi, clé en Argentine

11/10/2021 à 18h15 CEST

L’attaquant du PSG Leo Messi est l’un des joueurs les plus transcendants en Argentine lors de la phase de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ceux de Scaloni ont endossé une victoire convaincante (3-0) face à l’Uruguay, où l’attaquant a ouvert le score avec un but après une demi-heure de jeu, et ils ont un pied et demi en Coupe du monde.

L’Argentin, qui semble avoir trouvé sa place dans l’écosystème de Mauricio Pochettino avec Neymar et Mbappé, a tiré jusqu’à 45 fois et créé 27 occasions de marquer pendant la phase de groupes, plus que tout autre joueur des 10 équipes qui composent la phase de qualification sud-américaine pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

45- Leo Messi 🇦🇷 a réalisé 45 tirs au total et créé 27 occasions lors des éliminatoires de la Coupe du monde d’Amérique du Sud, plus que tout autre joueur. En fait, l’Argentin (maintenant six buts) est à deux pas d’égaler Moreno Martins en tant que meilleur buteur de cette édition. Engagé #Messi #LionelMessi pic.twitter.com/kOPeXMbv5v – OptaJose (@OptaJose) 11 octobre 2021

L’ancien joueur de Barcelone est le deuxième meilleur buteur avec six buts, le même que son coéquipier et grand ami Neymar, et n’est qu’à deux pas de traquer Moreno Martins, le meilleur buteur avec huit buts.. Il a vu la porte avec sa nouvelle équipe, lors de la victoire sur Manchester City par Pep Guardiola, mais il n’a pas encore fait ses débuts en Ligue 1 : il n’a réussi à faire ses débuts dans aucun des trois matchs.

Mener l’Argentine à la Coupe du monde, son grand rêve

Messi est le deuxième joueur le plus titré de l’histoire du football avec 38 titres, neuf de moins que Dani Alves (47 ans), qui a remporté cet été la médaille d’or avec l’équipe brésilienne aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Cependant, Rosario a un problème en suspens: après avoir remporté la Copa América l’été dernier, sa grande illusion est d’obtenir la Coupe du monde, qu’il a ratée au Brésil 2014.

L’attaquant affronte ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde en tant que joueur professionnel et sa dernière chance de terminer magistralement sa carrière. Le meilleur joueur de l’histoire a gagné 10 Ligues, quatre Champions League, une médaille d’or olympique, une America’s Cup ou six Ballons d’Or, entre autres, mais le grand trophée d’or est la grande illusion de la dernière ligne droite de sa carrière.