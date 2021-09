Leo Messi désarme Pep’s City

29/09/2021

Le à 00:27 CEST

Léo Messi créé sur la plus grande scène. L’Argentin, peu actif en première mi-temps, condamné le grand match de la journée de la Ligue des champions quand, l’espace d’une seconde, il a transformé le Parc des Princes en Camp Nou. Dans son slalom classique, partant du couloir droit de l’attaque, il a déshabillé la défense du Manchester City à combiner avec Mbappé et envoie à l’équipe son premier but avec le PSG, et le deuxième du match.

PSG

MCI

Paris Saint Germain

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendès ; Verratti (Wijnaldum, M.77), Herrera, Gueye (Danilo, M.90) ; Messi, Mbappé, Neymar.

Manchester City

Ederson ; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne ; Mahrez, Sterling (Gabriel Jesus, M.77), Grealish (Foden, M.68).

Buts

1-0 M.9 Gueye ; 2-0 M.74 Messi.

Arbitre

Carlos del Cerro Grande (Espagne). TA : Verratti (M.77) / Cancelo (M.24), De Bruyne (M.39).

Stade

Parc des Princes.

Les Parisiens dépassés en nombre ceux de Guardiola, dominant à Paris, mais sans le punch nécessaire pour renverser un rival de la hauteur du PSG. Mauricio Pochettino il n’a rien réservé dans ses onze. Léo Messi et Verratti, récupéré quelques jours avant le duel, a repris depuis le début. Bien qu’ils aient joué à domicile, les Parisiens avaient conscience du rival devant eux. City est venu en France pour prendre les rênes du jeu. Le PSG non seulement l’a accepté, mais a vécu avec et écrasé dès qu’il a commencé.

Généré le premier coup Mbappé, le plus actif du trident durant la première mi-temps. Inarrêtable dans le débordement sur le flanc droit, il secoue Cancelo et centre vers la surface, où Gueye a semblé ramasser le fumble et le casser vers le réseau Ederson. La joie avec laquelle Messi et Neymar accompagné le buteur dans sa célébration a illustré l’importance du match, même si le PSG devait encore traverser le pire.

Ceux de Guardiola ont réagi avec personnalité, enfermant l’équipe locale. Sa meilleure chance est venue à une double occasion de Sterling et Bernardo Silva. De Bruyne a croisé, et l’arrivée des Anglais l’a arrêté entre Donnarumma et le poste. Au rebond, sans gardien, Bernardo n’a pas bien coordonné et a de nouveau touché la barre transversale.

Le but italien, débutant en Ligue des champions, mérite son crédit pour le résultat. Une assurance sous bâtons, a repoussé deux autres enchères de Annuler et Rúben Days avant la pause, et un autre stage franc de De Bruyne à la relance. Le passage des minutes a fatigué les jambes des Anglais, qui ont fini par partir, au profit des PSG et de Léo Messi.

L’Argentin est passé de joueur de champ avec le moins de touches en première mi-temps à inventer le but de la soirée. Son geste personnel, aussi répétitif qu’impossible à arrêter, a déshabillé tout l’arrière céleste avant combiner avec Mbappé et envoyer le ballon à l’équipe. Une merveille qui montre de quoi elle est capable le PSG des trois magnifiques.