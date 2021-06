Leo Messi égalera le record de Mascherano

21/06/2021 à 7h05 CEST

Un nouveau record pour Leo Messi. En Argentine-Paraguay, de la troisième journée du Groupe A de la Copa América, (à 02h00 CEST,) le 10 sera à égalité avec son ancien coéquipier du Barça, Javier Mascherano, comme le footballeur qui a le plus défendu l’Albiceleste. Il y aura 147 sélections.

Leo est déjà le meilleur buteur de l’histoire de son équipe, avec 73 buts, et, dans le tournoi continental qui se joue au Brésil, il montera seul sur le podium en tant que footballeur qui a le plus joué avec l’Argentine. Sur le point d’avoir 34 ans, la star des stars a des statistiques colossales, qu’il soit habillé en Blaugrana ou en Albiceleste, auxquelles il faut ajouter les immatériels qu’il apporte. Pour cette raison, il est le meilleur de tous les temps, peu importe qui il pèse.

UN MESSI ÉCLAT

Dans cette Copa América au Brésil, Messi porte sur ses épaules une équipe rajeunie. Il a marqué lors des débuts contre le Chili (1-1) à un autre ex du Barça, le but Claudio Bravo, sur un splendide coup franc direct. Et il a une nouvelle fois joué un rôle clé dans le triomphe contre l’Uruguay de Luis Suarez (1-0), gestant une assistance sur mesure à la Bétique Guido Rodriguez.Son entraîneur, Lionel Scaloni, se réjouit de l’apport de la star blaugrana : « Je pense que la direction de Messi C’est toujours pareil sur le court. Dehors, c’est un garçon spectaculaire, qui dirige le groupe comme il l’a toujours fait », explique le sélectionneur.

La victoire a injecté l’estime de soi et la manne à l’équipe de Scaloni, qui cherche maintenant la confirmation dans le tournoi dans un affrontement qui exige, comme toutes les rencontres avec le Paraguay. L’équipe féroce dirigée par Eduardo Berizzo a fait ses débuts en battant la Bolivie (3-1). « Le Paraguay est un adversaire très inconfortable, très difficile, qui sait à quoi il joue et qui a aussi un excellent entraîneur », dit-il. Scaloni.

L’Argentine reviendra sur le stade national de Brasilia en connaissant le résultat d’Uruguay-Chili, dans lequel Celeste ne peut pas se permettre un autre revers après ses débuts ratés. Indépendamment de ce qui se passe au Pantanal Arena, une victoire de l’Albiceleste assurerait pratiquement l’une des deux premières positions du groupe, ce qui signifie éviter le Brésil jusqu’à une hypothétique finale au Maracana.

LOUANGE A KUN AGÜERO

Leo aura Lautaro comme partenaire d’attaque et, très probablement, Di Maria, qui remplacera la coiffe Nico González. le ‘Kun’, pour le troisième match consécutif, il partira du banc. Afin de Scaloni, la toute nouvelle signature du Barça est la réserve de Lautaro et, pour le moment, il ne veut pas changer le schéma, avec deux neuf, pour lui donner son avis. Le technicien a cependant fait l’éloge Présage: “il s’améliore de jour en jour et pour nous cela représente une contribution importante”. Jusqu’à présent, l’ancien joueur de City n’a joué que 10 minutes sur l’ensemble du tournoi, c’était à ses débuts contre le Chili lorsque l’Albiceleste cherchait désespérément le but vainqueur.

LES ALIGNEMENTS ARGENTINE-PARAGUAY

Argentine: Emiliano Martínez; Montiel, Cristian Romero, Otamendi, Marcos Acuña ; De Paul, Guido Rodríguez, Palacios; Di Maria, Leo Messi et Lautaro Martínez.

Paraguay : Silva ; Espínola, Gustavo Gómez, Alonso, Arzamendia; Villasanti, Piris; Alejandro Romero, Almirón, Ángel Romero ; et valos.

Arbitre: Arbitre : Jesús Valenzuela (Venezuela)

Stade: National Mané Garrincha (Brasilia)

Horaire: À 02h00 CEST.